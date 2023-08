Davide Rosati: “Io e Alessia dopo Temptation Island non viviamo più insieme, ma ci vediamo spesso” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Davide Rosati ha svelato in che rapporti sono lui e Alessia Bottiglia dopo l’esperienza di Temptation Island: “Non viviamo più insieme, ma ci sentiamo e vediamo spesso. Cerchiamo di capire cosa vogliamo per il futuro”.

A cura di Elisabetta Murina

In che rapporto sono oggi Alessia Bottiglia e Davide Rosati? A un mese dalla fine di Temptation Island, il ragazzo aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, come aveva spiegato a Filippo Bisciglia, perché infastidito dai comportamenti della fidanzata nel villaggio. Lei ha riconosciuto i suoi sbagli e non vuole perderlo. Rispondendo ad alcune domande sui social, Davide ha spiegato come sono cambiate ora le cose.

In che rapporti sono ora Davide e Alessia di Temptation Island

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Davide ha spiegato che adesso lui e Alessia sono in una fase particolare del loro rapporto: stanno cercando di fare chiarezza su quello che entrambi desiderano davvero. Anche se non vivono più sotto lo stesso tetto, si frequentano spesso. Queste le parole del ragazzo: "Ho spiegato più volte che con Alessia non viviamo più insieme, ma ci sentiamo, ci vediamo spesso e cerchiamo insieme di scavarci dentro e capire cosa vogliamo per il nostro futuro. Per il bene di entrambi".

Cosa dissero durante il falò di confronto e un mese dopo a Filippo Bisciglia

Giunto il momento del falò di confronto anticipato, Davide disse ad Alessia di avere occhi solo per lei, anche se era rimasto infastidito da una serie di suoi comportamenti nel villaggio: "Durante questo percorso ho capito che ho occhi solo per te, non c'è mai stata malizia verso nessuna, tu dovevi darmi dimostrazioni e non l'hai fatto". La ragazza gli ha chiesto di avere più considerazione e amore: "Voglio che tu mi faccia sentire presente, amata, voglio che mi ascolti".

I due decisero di lasciare insieme il programma e, un mese dopo, raccontarono a Filippo Bisciglia come si è evoluta la loro storia. Davide ha preso una pausa di riflessione, desideroso di ritrovare i suoi spazi perché non convinto dei comportamenti avuti da Alessia. Lei ci tiene e non vuole perderlo: "Lui per me è importante, io lui lo amo, quando parlo mi emoziono. So di aver fatto del male alla nostra storia, è vero che mi ha dato delle mancanze e non per questo dovevo cercarle in un'altra persona".