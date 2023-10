Con Antonino Spinalbese e Luna Marì adesso c’è il cane Masha Luna Marì è ora con Antonino Spinalbese, scrive il settimanale Chi che allega diverse tenere immagini di padre e figlia. Insieme a loro si è aggiunto Masha, bulldog francese che l’ex gieffino ha preso per far contenta la sua bimba.

A cura di Gaia Martino

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti del nuovo numero del settimanale Chi. L'imprenditore è stato fotografato dai paparazzi della rivista mentre passeggia per le strade di Milano con la figlia Luna Marì e il nuovo arrivato in casa, il bulldog francese Masha che il papà ha preso per far contenta la sua bimba. Lontano dalla tv dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, sarebbe single e concentrato solo ed unicamente sulla figlia e sul lavoro. Silenzio assoluto per Belen Rodriguez, invece, che starebbe attraversando un periodo particolare.

Le foto di Antonino Spinalbese con Luna Marì

Le foto di Antonino Spinalbese e Luna Marì parlano d'amore. Nelle immagini presenti nell'ultimo numero del settimanale Chi, padre e figlia passeggiano per le strade di Milano e si scambiano gesti d'affetto. Con loro c'è anche Masha, il bulldog francese che l'ex gieffino ha preso "per far contenta la piccola", scrive la rivista che spiega che l'imprenditore ora è concentrato solo sul lavoro. "La sua società va a gonfie vele, e se lo vedete in uno studio tv è solo perché ha accompagnato alcuni talent della sua agenzia". Al momento è single e l'unico amore della sua vita è la figlia: "Desidera crescerla e non farle mancare niente".

Foto di Chi

Nessuna traccia di Belen Rodriguez, l'ex compagna e mamma della sua prima figlia.

Come sta Belen Rodriguez

È stato Fabrizio Corona a lanciare l'allarme riguardo le condizioni di salute di Belen Rodriguez che, stando alle parole dell'ex re dei paparazzi, "non sta bene". La showgirl argentina oltre ad essere apparsa visibilmente dimagrita davanti agli occhi dei fan, avrebbe lasciato che gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si prendessero cura di Luna Marì e Stefano De Martino di Santiago. Con lei ci sarebbe Veronica Cozzani, la mamma, che le starebbe accanto in questo periodo particolare. Nessun dettaglio in più, nessun messaggio social arriva dalla famiglia Rodriguez: sul profilo Instagram di Belen solo post pubblicitari.