La foto di Sonia Bruganelli a cena con Antonino Spinalbese, ma quale flirt: “Mi dispiace per me” Nelle ultime ore si era fantasticato su un possibile flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, ma ben presto lei è intervenuta per chiarire la situazione. A quanto pare i due si sarebbero visti a cena per discutere di un nuovo progetto televisivo che coinvolge anche Spinalbese, dopo il GFVip lontano dal piccolo schermo.

A cura di Giulia Turco

Di recente si è parlato dell’ipotesi di un flirt tra Sonia Bruganelli e l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Un gossip alimentato da sprazzi di ironia lanciati con leggerezza sui social dai due, accompagnati dal racconto di Dagospia. Il pettegolezzo è presto arrivato all’orecchio di Bruganelli che, puntuale, è intervenuta su Instagram per chiarire la situazione.

Per Antonino Spinalbese in serbo nuovi progetti in televisione

“Mi dispiace per Dagospoia…. E un po’ anche per me”, commenta ironica l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, che è tornata ad occuparsi della sua società di produzione Sdl, dopo l’esperienza a Cinecittà dello scorso biennio. Insomma, nessun flirt con Spinalbese, anche se tutto sommato lei ci scherza su e ammette che non le sarebbe affatto dispiaciuto, ma la differenza di età è tanta e il contesto è altrettanto differente. A quanto pare infatti l’ex concorrente del reality avrebbe in serbo una nuova collaborazione con Bruganelli. Ecco spiegato il motivo dell’appuntamento di lavoro, insieme a Federico Lampredi, autore televisivo che ha collaborato tra i vari programmi alla produzione del GF e di Ciao Darwin, e a Violante Bartalucci, produttrice esecutiva di Nonpanic, che fa parte del gruppo Banijay.

Lo scambio di messaggi social tra Spinalbese e Bruganelli

Antonino ha riportato la storia di Sonia Bruganelli con tanto di faccina che fa la linguaccia, complice per quel pettegolezzo che ha trovato piede nelle ultime ore. Inutile negare che entrambi si siano divertiti a scherzarci su, lasciandosi andare a commenti frizzantini sui social che lasciavano spazio all'immaginazione dei più curiosi. Nella prima foto postata il giorno prima da Bruganelli, Antonino non compativa. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, aveva sottolineato ironicamente allora lui. “Non capisco a chi tu possa riferirti”, aveva risposto la produttrice. Tanto era bastato a far scattare i sogni attori del gossip.