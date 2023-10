Antonino Spinalbese a cena con Sonia Bruganelli, da dove nascono le voci su un loro presunto flirt È bastato uno scambio di commenti, peraltro innocenti, su Instagram per innescare il gossip a proposito di un presunto flirt in corso tra Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, rispettivamente ex concorrente ed ex opinionista del Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Un innocuo scambio di commenti sui social è bastato a innescare la macchina del gossip a proposito di un presunto flirt in corso tra Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, rispettivamente ex concorrente ed ex opinionista del Grande Fratello Vip. Se ne parla sui social da ore: Sonia, fresca di separazione dall’ex marito Paolo Bonolis, sarebbe protagonista di una clamorosa storia d’amore tutta nuova, quella con Antonino, ex compagno di Belén Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì. Pettegolezzi che si moltiplicano di minuto in minuto, rimbalzando da una bacheca all’altra benché non esista a supporto di questa fantasiosa tesi nemmeno l’ombra di una prova.

Lo scambio di commenti tra Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli

A innescare la macchina del gossip a proposito di una relazione in corso tra Bruganelli e Spinalbese è stato un innocente scambio di commenti su Instagram. Sonia ha pubblicato una foto in cui compare al fianco di due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di programmi tv quali il Grande Fratello e Ciao Darwin. La seconda è invece produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay. Amici e colleghi con i quali Bruganelli potrebbe avere cenato per motivi privati e professionali. Ma all’incontro in questione hja partecipato anche Spinalbese, come chiarisce lui stesso. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha sottolineato Antonino tra i commenti al post in questione, facendo riferimento al fatto di essere stato “tagliato” dalla foto. “Non capisco a chi tu possa riferirti”, ha infatti risposto Sonia, intavolando un veloce scambio di battute che ha chiarito il fatto che Spinalbese fosse stato presente. Tanto è bastato agli appassionati di cronaca rosa per mettere in moto la macchina del pettegolezzo che ha finito per investire entrambi, sebbene non esistano segnali veri e propri di un flirt in corso.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese potrebbero stare lavorando insieme

In realtà, la spiegazione più probabile dell’incontro è il lavoro. C’è infatti chi, sempre sui social, smentisce la notizia di un flirt tra Sonia e Antonino spiegando che i due starebbero lavorando insieme a un progetto. Niente di romantico quindi, solo una cena organizzata per ragioni professionali. E anche se nemmeno questa ipotesi è stata confermata dai diretti interessati, il materiale “disponibile” è davvero troppo poco per poter parlare seriamente di un flirt.