“Chiara Ferragni non sorride e non sta passando un buon periodo”, l’influencer paparazzata a Milano Chiara Ferragni è stata pizzicata in centro a Milano al fianco delle sorelle, della madre e della sua amica del cuore. Nonostante i tentativi di risalire la china, non è ancora un momento semplice per lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni torna in scena. L'influencer, scortata dal bodyguard, dalle sorelle Valentina e Francesca, dalla madre Marina Di Guardo e dall'amica del cuore Veronica Ferraro, si aggira tra le strade di Milano in cerca della serenità e della visibilità di un tempo. La combriccola è stata paparazzata dal settimanale Chi in piazza del Carmine a Brera. Stando alla rivista di Gossip "Chiara Ferragni non sorride molto" e per l'imprenditrice digitale non è ancora un periodo roseo.

Chiara Ferragni in giro per Milano con la famiglia e l'amica del cuore

Chiara Ferragni è stata paparazzata in giro per Milano al fianco delle sue "fedelissime": la madre Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e l'amica del cuore Veronica Ferraro (a cui Chiara ha fatto da testimone di nozze). Circondata dall'affetto delle persone a cui tiene, l'influencer è stata vista trascorrere del tempo in uno dei ristoranti in piazza del Carmine, in Brera. Secondo il settimanale di Alfonso Signorni per Chiara Ferragni "non è un buon periodo" e sul suo volto raramente appaiono dei sorrisi (fatta eccezione per quelli rivolti alla fotocamera dell'iPhone).

Di recente, però, l'influencer ha guadagnato oltre ventimila follower in più grazie alla vicenda del dissing tra Fedez e Tony Effe di cui è stata protagonista inconsapevole. Ferragni ha definito Allucinazione Collettiva, brano scritto dal suo ex marito, come: "Una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili".

Chiara ci riprova: l'influencer sul tappeto rosso per la moda sostenibile

Chiara Ferragni sta cercando di riconquistarsi il suo spazio nel panorama della moda. Durante la Milano Fashion Week non ha partecipato a nessuna sfilata ma ha preso parte al gala dedicato alla sostenibilità. "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera" aveva detto l'influencer. A quasi un anno dallo scandalo del Pandoro-Gate (che aveva fatto allontanare da lei i maggiori brand) è diventata sponsor di un marchio di prodotti spagnolo.