Che fine hanno fatto i peluche lasciati per omaggiare la Regina Elisabetta dopo la morte

A cura di Elisabetta Murina

Che fine hanno fatto i più di mille orsetti lascati davanti alle residenze reali a Londra per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II? A rispondere ci ha pensato l'account Instagram della Royal Family che ha pubblicato una foto della regina consorte Camilla circondata dai numerosi peluche nella Morning Room di Clarence House.

La foto della regina consorte Camilla con gli orsetti Paddington

I più di mille orsetti Paddington, una versione ridotta di quello protagonista di un video con la regina in occasione del Giubileo di Platino, saranno donati all'associazione di beneficenza per bambini Barnardo's. A farlo sapere Buckingham Palace, che ha pubblicato una foto della regina consorte Camilla circondata dai numerosi peluche, lasciati dalle persone i giorni successivi alla morte della regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre. "Promettiamo di prenderci cura di questi orsi che saranno molto amati e porteranno gioia ai bambini che aiutiamo" ha detto Lynn Perry, responsabile dell'associazione Barnardo's. Lo scatto è stato realizzato dal fotografo Cris Jack lo scorso 13 ottobre, in occasione del 64esimo anniversario della pubblicazione del primo libro dell'orso Paddington.

Re Carlo III vende i cavalli della Regina Elisabetta

La scuderia dei cavalli da competizione di Elisabetta II conta un totale di 37 cavalli, che quest'anno rimaranno solo 25. Questo significa che il figlio maggiore della defunta sovrana, Re Carlo, ha deciso di mettere all'asta da Tattersalls a Newmarket, cittadina vicina a Cambridge considerata la capitale delle corse in Inghilterra, 12 dei suoi esemplari. Sulla lista ci sono anche Just Fine e Love Affairs, rispettivamente il primo cavallo a vincere con il nuovo Re e l'ultimo della Regina due giorni prima della sua morte. Stando alle indiscrezioni, numerosi sceicchi sarebbero già interessati ad acquistarli.