Meghan Markle rompe il silenzio sulla morte della Regina: “Momenti difficili accanto a mio marito” In una lunga intervista a Variety, Meghan Markle parla per la prima volta della morte della Regina Elisabetta: “Un onore essere stata accolta da una matriarca come lei”.

Meghan Markle ha rotto il silenzio sulla morte della Regina Elisabetta in una lunga intervista a Variety. È la cover story del numero in uscita negli Stati Uniti, impreziosito dalle foto scattate da Ramona Rosales. L'intervista sarebbe dovuta uscire proprio nella settimana in cui è morta la Regina, la seconda di settembre. È stata rinviata per ovvi motivi, poi rivista e pubblicata con il necessario aggiornamento. Sul lutto, Meghan Markle ha spiegato: "Sono grata del fatto di aver vissuto questo lutto così importante accanto a mio marito, è stato un momento difficile".

Le parole di Meghan Markle

Meghan Markle ha usato parole molto sincere in riferimento alla morte della Regina Elisabetta e non ha dato altro materiale per gossip, soprattutto nessuna parola sul legame tra suo marito e il padre di lui, Carlo, così come sul rapporto con William. Rapporti che sarebbero ai minimi termini e Meghan Markle si è lasciata scappare solo un "è un periodo complicato".

Sono grata alla vita per aver avuto la possibilità di essere accanto a mio marito in questi giorni molto difficili. Ho toccato con mano l'eredità che la Regina ha lasciato al mondo. Mi sento fortunata, sono orgogliosa di aver ricevuto un benvenuto così amorevole da parte della matriarca nella Famiglia Reale.

Il documentario che ha fatto arrabbiare la Regina

Il 9 novembre dovrebbe uscire il documentario che ha di fatto segnato la fine dei rapporti tra Meghan Markle e Harry con il resto della Famiglia Reale. Netflix dovrebbe mandarlo in piattaforma in concomitanza con la quinta stagione di The Crown e presenta alcune scene che hanno preceduto e seguito la morte di Diana Spencer. Materiale d'archivio di famiglia, segreto e privato, rinvenuto e messo a disposizione da Harry. Nel documentario, anche un retroscena sui loro rapporti, quelli di Meghan e Harry, con la Royal Family. Dopo la morte della Regina, però, la coppia avrebbe chiesto alla regista Liz Garbus di rivedere il montaggio e di mitigare i toni, ritenuti troppo forti.