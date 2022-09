Meghan Markle ai funerali di Elisabetta II senza veletta (ma con le perle della regina) Sobria e sofisticata, Meghan Markle ai funerali della regina si è concessa un piccolo vezzo nella scelta del cappello, a tesa larghissima e senza veletta.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Westminster Abbey sono iniziati i funerali di stato della regina Elisabetta II: nel luogo in cui è stata incoronata ora le dice solennemente addio. Le esequie sono state già definite l'evento del secolo e hanno riunito capi di stato – da Biden a Mattarella – imperatori e teste coronate. Ovviamente alla cerimonia funebre è presente l'intera famiglia reale, inclusi il principe Harry e la moglie Meghan Markle. La duchessa del Sussex è apparsa impeccabile e sobria con chignon e cappello a tesa larga.

Ogni dettaglio dell'abbigliamento della famiglia reale per il funerale è stato pianificato e studiato con largo anticipo. Meghan Markle ha scelto una cappa nera con ampie maniche, senza colletto, lunga appena sotto il ginocchio. Come da protocollo ha indossato le calze velate e scarpe con il tacco nero.

Meghan Markle ai funerali della regina

Al posto della tradizionale veletta, Merghan Markle ha indossato un cappello a tesa larga, una scelta insolita rispetto ai cerchietti e ai fascinator amati dalle lady britanniche. Un modo forse per velare il volto e nascondersi allo sguardo dei paparazzi. Gioielli ridotti al minimo, come richiede la sobrietà dell'occasione: Meghan Markle ha indossato orecchini con perle e diamanti come ultimo omaggio alla sovrana. Le perle infatti, oltre a essere considerati gioielli da lutto, erano i gioielli preferiti di Elisabetta II. I preziosi gioielli potrebbero essere proprio quelle che le regalò la regina in persona: un modo per tenere in vita la sua preziosa eredità anche nei piccoli simboli.

Leggi anche Quali sono i gioielli "concessi" al funerale della regina Elisabetta