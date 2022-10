Re Carlo III vende i cavalli della Regina Elisabetta, all’asta 12 campioni da corsa della madre Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, Re Carlo III avrebbe venduto all’asta 12 dei 37 cavalli della scuderia della defunta madre, la Regina Elisabetta II.

A cura di Elisabetta Murina

Re Carlo III ha deciso di vendere i cavalli della defunta Regina Elisabetta II. Stando a quanto riporta il Mail on Sunday, il nuovo sovrano d'Inghilterra ha deciso di mettere all'asta dodici dei purosangue della scuderia della madre. Due di questi, Just Fine e Love Affairs, hanno vinto anche gare importanti rappresentando la nazione.

La scuderia della Regina Elisabetta II

La scuderia dei cavalli da competizione di Elisabetta II conta un totale di 37 cavalli, che quest'anno rimaranno solo 25. Questo significa che il figlio maggiore della defunta sovrana, Re Carlo, ha deciso di mettere all'asta da Tattersalls a Newmarket, cittadina vicina a Cambridge considerata la capitale delle corse in Inghilterra, 12 dei suoi esemplari. Sulla lista ci sono anche Just Fine e Love Affairs, rispettivamente il primo cavallo a vincere con il nuovo Re e l'ultimo della Regina due giorni prima della sua morte. Stando alle indiscrezioni, numerosi sceicchi sarebbero già interessati ad acquistarli.

Il motivo della decisione di Re Carlo III

La corsa dei cavalli era una delle più grandi passioni della Regina, ma anche una delle più dispendiose nonostante i fruttosi guadagni. Per questo motivo il nuovo sovrano avrebbe deciso di vendere parte della scuderia, tagliando così le spese collegate alla monarchia.“Il re manterrà la tradizione della presenza della monarchia nelle corse di cavalli, ma non ha la stessa passione della madre per questo sport", ha fatto sapere una fonte di Buckingham Palace. Fra gli altri cambiamenti citati dalla stampa inglese ci sarebbe l’intenzione del sovrano di aprire il palazzo ai sudditi in varie occasioni durante l'anno e non soltanto per i "Garden Parties" a inizio estate, un'occasione in cui alcune persone vengono invitate a prendere il tè sotto un tendone con la Regina.