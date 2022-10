“Non ci saranno”, Harry e Meghan disertano il primo Natale senza la Regina Re Carlo III vuole riunire la famiglia nel primo Natale senza la Regina Elisabetta, ma Harry e Meghan avrebbero già declinato l’invito.

A cinquantacinque giorni dal Natale, già sappiamo che Harry e Meghan avrebbero declinato l'invito più importante dell'anno. Nel primo Natale senza la Regina Elisabetta, il re Carlo III avrebbe voluto riunire la famiglia, soprattutto passare un po' di tempo con i nipotini Archie e Lilibet, ma Harry e Meghan avrebbero declinato l'invito.

L'indiscrezione

L'indiscrezione è stata lanciata dal Mirror che ha spiegato che i rapporti tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family sono ormai ai minimi termini. Harry e William non si parlerebbero da diverso tempo, re Carlo vorrebbe tentare la distensione ma dopo la decisione di avocare per sé il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, il Corpo anfibio della Royal Navy, ruolo che era stato proprio di Harry, in famiglia non si respira una bella aria.

L'uscita del libro di Harry

A complicare le cose, l'uscita del libro di memorie "Spare" di Harry che uscirà in contemporanea il prossimo 10 gennaio. L'uscita del libro ha definitivamente complicato le cose perché all'interno saranno raccontati dettagli della vita della Famiglia Reale che non sono piaciuti. Per il Mirror, l'uscita del libro rappresenta ineuquivocabilmente la fine dei rapporti tra Harry e Meghan e il resto della famiglia. Proprio riguardo al libro, il principe Harry avrebbe chiesto ad amici e ad ex fidanzate di contribuire al racconto, ma molti gli avrebbero detto di no proprio per non mancare di rispetto alla Famiglia Reale. Tra le ex fidanzate di Harry che sarebbero state contattate: Chelsy Davy, 37 anni, e l'attrice Cressida Bonas, 33 anni.

Il libro

Il libro è edito in Gran Bretagna dalla Penguin Random House, si compone di 416 pagine e costerà 28 sterline. Sarà pubblicato anche in audiolibro, raccontato dallo stesso Harry, al prezzo di 20 sterline. In Italia sarà pubblicato da Mondadori al prezzo di 25 euro.