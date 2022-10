Nella stanza di Re Carlo spicca una foto con Harry e Meghan durante un incontro ufficiale Durante l’incontro con Liz Truss, le telecamere hanno ripreso la stanza di Re Carlo III: sui mobili che riempiono l’ambiente sono esposte diverse fotografie di famiglia, tra queste anche quella di Harry e Meghan al loro matrimonio.

Il Re Carlo III si prepara per l'attesa incoronazione che è stata programmata per il 6 maggio 2023. Ha iniziato il suo nuovo incarico circondato dall'affetto e dai ricordi della sua famiglia: durante l'incontro con il Primo Ministro Liz Truss nella residenza reale, evento condiviso da Lizzie Robinson di ITV su Twitter, ha inquadrato il momento in cui la donna entra nella stanza. È stato ripreso l'inchino sulla porta della stanza di Buckingham Palace in cui il Re la riceve, la stretta di mano e l'arredamento della stanza in cui si trovano per discutere sulle questioni di governo.

Gli spettatori dei Royals più attenti hanno notato che sui mobili che circondano la stanza sono esposte diverse fotografie di famiglia: tra queste c'è anche quella scattata al matrimonio del principe Harry e la moglie Meghan Markle ai quali, nonostante i rapporti tesi, ha dichiarato amore durante il primo discorso da Re.

La foto del matrimonio di Harry e Meghan nella stanza di Re Carlo

Quando Liz Truss ha fatto il suo ingresso nella residenza di Re Carlo, gli occhi dei più attenti e curiosi sono finiti sull'arredamento della stanza. Sui mobili sono chiaramente visibili alcune fotografie: una di queste è quella scattata al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle al Castello di Windsor nel 2018, dopo la cerimonia alla St. George's Chapel. Ritrae i neo sposi circondati dai membri della loro festa nuziale: la Regina Elisabetta è seduta accanto alla sposa, con Carlo e Camilla alle sue spalle, dall'altro lato Doria Ragland, Kate Middleton con William. Poi i nipotini.

La foto con William, la Regina Elisabetta e il piccolo George

Sempre nel video condiviso da Lizzie Robinson di ITV è possibile vedere anche la foto sul un altro mobile: nella cornice c'è l'immagine condivisa il 3 gennaio 2020 sul profilo del Principe e della principessa di Galles che ritrae Re Carlo con la Regina Elisabetta, William e il piccolo George.