La foto di Harry e Meghan pubblicata dopo lo scatto di Re Carlo con il figlio William e Kate Harry e Meghan appaiono raggianti in una foto pubblicata dal fotografo Misan Harriman, che arriva a distanza di poco più di 24 ore dal primo scatto ufficiale del Re Carlo e il figlio William con le rispettive consorti. Una sorta di sfida in famiglia, che si combatte a suon di foto.

Solo due giorni fa è stata pubblicata sull'account ufficiale di Buckingham Palace la prima foto ufficiale del Re Carlo insieme al figlio William e alla moglie Kate Middleton, ed ecco che arriva quasi in risposta la foto di Harry e Meghan scattata dal fotografo Misan Harriman, che ritrae di Duchi di Sussex alla cerimonia di apertura del OneYoungWorld lo scorso 5 settembre.

La foto di Harry e Meghan

Meghan Markle vestita di rosso, con lo sguardo fiero e un accenno di sorriso sul volto, al suo fianco Harry che stringe la mano della sua consorte sorridendo in maniera enigmatica e guardando dritto in camera. Una foto che sembra proprio essere una risposta a quella pubblicata dalla casata reale, quasi a voler sottolineare che loro, sono qualcosa di diverso, legati al nome dei Windsor ma divisi per scelta, un modo per esserci, anche se non secondo le convenzioni. Da quando Harry ha deciso di prendere le distanze dalla Royal Family, non sono mancati i dissidi che hanno portato ancora più lontano i Duchi di Sussex, tanto che tra il Re Carlo e il suo secondogenito i rapporti si sarebbero ulteriormente raffreddati.

La prima foto dopo la morte della Regina Elisabetta

Diverso, invece, è lo scatto che ritrae Re Carlo con la Regina consorte Camilla, insieme al principe William con la moglie Kate Middleton, rigorosamente in lutto, come dimostrano gli abiti neri, dopo la morte della Regina Elisabetta II. È la prima foto del nuovo sovrano inglese che detta, quindi, l'inizio di una nuova era per la monarchia, che si appresta a vivere una fase in continuità con quella portata avanti con dedizione da Sua Maestà, ma che senza dubbio comporterà dei cambiamenti significativi da parte di Re Carlo, che nel lunghissimo regno di sua madre, ha sempre espresso le sue convinzioni e che, adesso, è sotto l'attenta osservazione del popolo inglese.