Harry e Meghan si uniscono a William, Kate e Re Carlo per accogliere la bara di Elisabetta II Ieri sera Harry e Meghan Markle si sono uniti alla famiglia, William, Kate e Re Carlo, per accogliere la bara della nonna Elisabetta II, giunta a Buckingham Palace dalla Scozia.

A cura di Gaia Martino

Giornate di lutto in Inghilterra quelle che seguono la morte di Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni. Dopo la messa alla Cattedrale di Belfast, ieri il feretro è volato a Londra: la defunta Sovrana è stata portata a Buckingham Palace, dove ad attenderla c'era tutta la famiglia, oltre che migliaia di persone, accorse fuori al Palazzo per darle un ultimo saluto. Dopo anni di accuse, polemiche, interviste infuocate, pare che il lutto abbia avvicinato i fratelli William e Harry, anche per volere di papà Re Carlo. Si legge su People che il duca e la duchessa di Sussex si sono uniti ai familiari anche ieri sera, per accogliere la bara della nonna.

Harry e Meghan a Buckingham Palace con i Royals

Harry e Meghan Markle ieri sera si sono uniti a Re Carlo III, alla regina Camilla, al principe William e la principessa Kate Middleton e ad altri membri della famiglia reale per accogliere la bara della Sovrana defunta che ha viaggiato dalla Scozia, dove si trovava sino a ieri, a Buckingham Palace. Dopo la passeggiata insieme alle loro mogli per visitare gli omaggi floreali della nonna, i fratelli starebbero tentando di avvicinarsi sempre di più. Un insider al Palazzo ha raccontato a People che questo "è un momento storico così incredibile, così profondamente privato per la famiglia che si spera e si pensa che tutti i membri si uniscano e sostengano il Re". Compreso papà Carlo vorrebbe rivedere i figli di nuovo uniti, e il suo desiderio potrebbe realizzarsi con l'unione in memoria della nonna. La persona vicina ai Royals ha concluso la sua dichiarazione sostenendo che "Alcune ferite possono essere curate nel frattempo".

Il desiderio di Re Carlo di vedere i figli vicini

L'unione di William e Harry in questo momento di lutto ha segnato un momento da molti definito "storico": si erano già mostrati vicini durante la cerimonia di presentazione della statua di Lady Diana, ma questa volta pare che entrambi abbiano mollato la presa, in segno di pace. Sarebbe stato il principe di Galles ad invitare il fratello con la moglie ad unirsi a loro, per visitare gli omaggi floreali alla nonna: dopo due anni di rapporti tesi, i "fantastici 4", come da molti definiti, sono arrivati insieme a Windsor, attirando l'attenzione di tutto il mondo. "Il Sovrano vede il lutto come un'opportunità per fare pace" ha raccontato un aiutante della famiglia reale. Papà Carlo III sogna di vedere di nuovo uniti i figli ora che è sul trono.