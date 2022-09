Harry e Meghan si uniscono a William e Kate a Windsor in memoria di nonna Elisabetta II Harry e Meghan Markle si sono uniti a William e Kate a sorpresa per visitare insieme il tributo floreale per la Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre, al Castello di Windsor.

A cura di Gaia Martino

Ph credits Twitter

Con la morte, Elisabetta II potrebbe essere stata in grado di riunire William e Harry, scrive il presentatore britannico Chris Ship sul suo account Twitter a corredo dell'immagine che mostra i nipoti della Regina morta all'età di 96 anni vicini, accompagnati dalle loro mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Il rappresentante della famiglia reale Charlie Proctor ha reso pubblici i video dei fratelli che camminano insieme verso l'area dedicata agli omaggi per la Sovrana, al Castello di Windsor, per visitarli insieme. L'ultima occasione in cui si sono presentati insieme in pubblico è stata a luglio, per la cerimonia di presentazione della statua di Lady D, ma questa sarebbe la prima volta che appaiono così vicini da quando il duca e la duchessa di Sussex hanno lasciato i loro incarichi reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti.

Il principe William avrebbe invitato Harry e Meghan a unirsi a lui e Kate

Il principe e la principessa di Galles si trovano al Castello di Windsor con Harry e Meghan Markle: un portavoce reale, si legge sul profilo Twitter di Charlie Proctor, ha dichiarato che sarebbe stato William ad invitare il duca e la duchessa di Sussex ad unirsi a lui e alla moglie Kate Middleton per visitare insieme l'area riservata agli omaggi floreali per Elisabetta II. Camminano insieme, salutano i presenti, prima di avvicinarsi alla zona ricca di messaggi e di mazzi di fiori dinanzi l'ingresso del Palazzo Reale in memoria e in onore della Sovrana. Una scena che in molti non si sarebbero aspettati di vedere e che potrebbe indicare un segnale di pace, nel nome della nonna.

Harry e Meghan salutano i presenti all'esterno del Castello di Windsor

Il profilo Twitter Royal Central mostra il duca di Sussex avvicinarsi alla folla accorsa all'esterno del Castello di Windsor in memoria della Sovrana. Saluta i presenti, ad alcuni stringe la mano, e al suo fianco anche Meghan Markle. Quest'ultima nel giorno della morte di Elisabetta II non ha raggiunto Balmoral, in Scozia, lasciando che fosse solo il marito a ricongiungersi ai suoi familiari per il lutto. "Potrebbe non essere calorosamente accolta" ha spiegato il giornalista Witchell, corrispondente della BBC. Oggi è al suo fianco insieme a William e Kate, nel ricordo della Regina.