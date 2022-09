William e Harry insieme a Windsor: “Re Carlo pensa che il lutto sia un’occasione per fare pace” La passeggiata di William e Harry insieme alle mogli al Castello di Windsor fa felice papà Re Carlo III. Secondo un aiutante della famiglia reale “vorrebbe che risolvessero la lite, vede questo periodo di lutto come un’opportunità per i suoi figli”.

A cura di Gaia Martino

William e Harry due giorni fa hanno visitato insieme alle loro mogli, Kate Middleton e Meghan Markle, gli omaggi floreali per Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni. Un episodio che ha catturato l'attenzione di tutti visti i rapporti tesi che li dividono da tempo. Sarebbe stato il Principe di Galles ad invitare il fratello e la moglie ad unirsi a loro, in memoria della nonna: una trattativa durata 45 minuti, conclusasi a buon fine, che ha segnato un momento da molti definito "storico". Per la prima volta dopo due anni, dopo accuse, polemiche e interviste infuocate, i figli di Re Carlo III e Lady Diana si sono mostrati pubblicamente vicini. Alla base della reunion a sorpresa ci sarebbe il desiderio del Sovrano che "vede questo periodo di lutto come un'opportunità".

Il desiderio di Re Carlo di vedere i suoi figli di nuovo vicini

Un aiutante della famiglia reale ha raccontato al Mirror che Re Carlo III vorrebbe che i figli risolvessero la lite che li divide da oltre due anni. Secondo il suo parere dovrebbero porre fine ai conflitti: "Odia qualsiasi tipo scontro e vede questo periodo di lutto come un'opportunità per William e Harry" sono le parole della fonte vicina ai Royals. Per questo motivo avrebbe telefonato il Principe di Galles con l'intenzione di convincerlo ad invitare il fratello ad unirsi a lui e la moglie Kate in una passeggiata fuori al Castello. Un presunto e vero e proprio negoziato di 45 minuti avrebbe portato alla prima riunione pubblica dei figli fuori Windsor. "Il principe di Galles e il duca di Sussex hanno trascorso quasi un'ora a chiacchierare con la folla di migliaia di persone, insieme a Kate e Meghan" si legge sul quotidiano inglese. Negli ultimi giorni inoltre ci sarebbero stati altri contatti scrive il Times segnalando che la comunicazione tra loro è ancora in corso. Un segnale di distensione in nome della nonna, e del padre, Re Carlo III.

Le parole per Harry e Meghan di papà Carlo nel discorso alla Nazione

Dopo la morte di Elisabetta II, Re Carlo III è salito al trono e nel primo discorso alla Nazione ha lanciato un messaggio di pace e affetto per i figli William e Harry. Nonostante lo scenario lanciato dal The Sun secondo il quale non avrebbe voluto Meghan Markle in Scozia ritenendo "poco appropriata la sua presenza in un momento così dolorosamente triste", ha espresso parole d'amore per il duca e la duchessa di Sussex.

"Esprimo il mio amore per Harry e Meghan" sono state le parole del Sovrano, a cui ha aggiunto: "E sono orgoglioso per mio figlio William che diventa nuovo Principe di Galles, erede al trono. Assumerà le responsabilità che sono state mie per 50 anni".