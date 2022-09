William e Harry insieme a Windsor: così Carlo ha convinto i figli a riunirsi per il bene della Regina Secondo una fonte interna al palazzo reale inglese, il principe William avrebbe chiesto al fratello Harry di partecipare agli omaggi alla Regina Elisabetta al castello di Windsor insieme alla moglie Meghan dopo “negoziati” e una telefonata con Re Carlo III.

Una trattativa durata 45 minuti per convincere Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, a presentarsi insieme a William e Kate Middleton fuori al castello di Windsor, davanti alla folla di curiosi, per rendere omaggio alla Regina Elisabetta.

È questo il retroscena raccontato dal quotidiano inglese Daily Mail, che cita una fonte vicina alla famiglia reale, sul momento da tutti definito storico in cui i due figli di Re Carlo III e Lady Diana si sono presentati pubblicamente e insieme alle loro mogli per la prima volta dopo due anni, precisamente dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020.

Negli ultimi mesi Harry era arrivato ai ferri corti con la famiglia reale dopo il trasferimento insieme a Meghan negli Stati Uniti. Decisione che è stata seguita da un tiro incrociato di accuse, polemiche, condite da interviste "esplosive", come quella rilasciata dalla Markle a Oprah, e un libro-rivelazione già annunciato.

A rendere possibile la reunion a sorpresa dei cosiddetti "fantastici 4", così come le due coppie sono state ribattezzate dalla stampa d'oltremanica, ci sarebbe proprio la mano del neo-proclamato Re.

Secondo il Daily Mail, fonti reali avrebbero affermato che il principe William ha tentato di seppellire l'ascia di guerra nei confronti del fratello minore, chiedendogli di unirsi a lui in una passeggiata fuori al castello di Windsor dopo una telefonata con suo padre Carlo III. Ma ci sarebbero stati veri e propri negoziati con i Sussex che ne avrebbero ritardato l'arrivo di 45 minuti.

Una fonte di alto livello del Palazzo ha detto: "Il Principe del Galles ha invitato il Duca e la Duchessa del Sussex a unirsi a lui e alla principessa del Galles. Il principe di Galles pensava che fosse un'importante dimostrazione di unità per la Regina in un momento incredibilmente difficile per la famiglia".

Insieme, hanno passeggiato per circa 40 minuti all'esterno del castello di Windsor, stringendo mani, leggendo i bigliettini scritti per la Regina Elisabetta II e accettando fiori e altri regali.

Che sia un segnale di distensione dei rapporti tra i due fratelli? Già il giorno prima, durante il suo primo discorso da re, Carlo III aveva fatto accenno al suo affetto per Harry e Meghan, che "continueranno a costruire la loro vita in America", mentre William, erede al trono, è stato insignito del titolo di Principe del Galles.