Re Carlo ha telefonato ad Harry vietandogli di portare Meghan a Balmoral, sarebbe stato inopportuno Lo scenario già delineato dalla BBC circa l’assenza della duchessa di Sussex in Scozia trovano conferma in ulteriori indiscrezioni. “Carlo ha detto chiaramente ad Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così dolorosamente triste”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Meghan Markle non era ben voluta a Balmoral, durante la morte della Regina Elisabetta. Lo scenario già delineato dalla BBC circa l’assenza della duchessa di Sussex in Scozia trovano conferma in ulteriori indiscrezioni. Secondo il The Sun, nello specifico, sarebbe stato proprio il Re Carlo a chiamare il figlio Harry informandolo della situazione piuttosto scomoda e chiedendogli di raggiungere da solo la famiglia.

La presunta telefonata tra Carlo e il figlio Harry

“Carlo ha detto chiaramente ad Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così dolorosamente triste”, ha fatto sapere una fonte vicina ai reali al The Sun. “Gli è stato fatto notare che nemmeno Kate sarebbe andata e che i numeri dei partecipanti dovevano essere limitati ai familiari più stretti”. A quanto pare però dev’essersi trattato di un cambio di programma dell’ultimo momento, visto che inizialmente era stato annunciato che entrambi i Sussex si sarebbero recati in Scozia. Insomma, Markle avrebbe affrontato la situazione pur di star vicino al marito e rendere omaggio alla Regina, ma sapere che Kate Middleton sarebbe rimasta a Windsor con i figli avrebbe ribaltato i programmi. Così Harry alla fine è salito su un jet privato per Balmoral da solo arrivando alle 19:52, un’ora e mezza dopo l’ufficialità della notizia della morte della Sovrana.

Il benestare di Re Carlo verso Harry e Meghan

Ad ogni modo nonostante la chiamata di Carlo, non sembra che quello con Harry e Meghan sia un affare personale. Semplicemente il nuovo Re si sarebbe fatto carico del malumore che scorre tra la famiglia reale e i duchi di Sussex. Tuttavia nel suo discorso di insediamento al trono, Carlo ha rivolto al figlio e alla consorte parole di amore che si spera possano allentare le tensioni da ora in poi. “esprimo il mio amore per Harry e Meghan. E sono orgoglioso per mio figlio William, che diventa il nuovo Principe di Galles, erede al trono. Assumerà le responsabilità che sono state mie per 50 anni”.