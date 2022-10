La prima foto ufficiale dopo la morte di Elisabetta II: Re Carlo posa con Camilla, William e Kate Buckingham Palace ha pubblicato la prima foto ufficiale della famiglia reale dopo la morte della Regina Elisabetta II. Nello scatto, risalente al giorno del funerale della sovrana, sono raffigurati Re Carlo III con la regina consorte Camilla, il principe William, erede al trono, e la moglie Kate.

A cura di Elisabetta Murina

(IG @theroyalfamily, foto di Chris Jackson via Getty)

Arriva da Buckingham Palace la prima foto ufficiale della famiglia reale dopo la morte della Regina Elisabetta II. Sono ritratti Re Carlo III insieme alla regina consorte Camilla, il principe William e la moglie Kate. Anche se è stato diffuso solo ora, lo scatto risale in realtà al 18 settembre, il giorno dei funerali della sovrana d'Inghilterra.

La prima foto ufficiale dopo la morte della Regina Elisabetta II

Nella giornata di sabato 1 ottobre, sull'account Instagram della famiglia reale è apparsa la prima foto ufficiale dopo la morte della Sovrana d'Inghilterra. Si tratta di uno scatto risalente al 18 settembre, il giorno dei funerali di Elisabetta II, poco prima che la cerimonia prendesse il via. Sono raffigurati il nuovo sovrano Carlo III, la regina consorte Camilla e la coppia William e Kate. Tutti e quattro sono vestiti a lutto, di nero. Il re posa con la mano nella tasca stringendo il braccio attorno alla moglie. Il principe William, erede al trono, si trova al fianco del padre con le braccia abbassate, mentre la Principessa del Galles abbraccia da dietro il marito. Anche se non raffigurati nello scatto, alla cerimonia erano presenti diversi altri membri della famiglia reale e personaggi politici, tra cui la principessa Anna, il principe Edoardo, Sophie Wessex, il nuovo primo ministro britannico Liz Truss, il presidente americano Joe Biden.

La prima foto di Re Carlo III

L'immagine della famiglia reale arriva a una settimana di distanza da una prima, raffigurante solo Re Carlo III. Il nuovo sovrano è stato ritratto in ufficio, con la scatola rossa contenente i documenti di Stato, che riceve quotidianamente e di cui quotidianamente si occupa. Anche se non è ancora stato incoronato ufficialmente (l'incoronazione infatti è prevista per la prossima primavera), il figlio maggiore della Regina Elisabetta II esercita a tutti gli effetti le funzioni di sovrano in seguito alla scomparsa della madre, avvenuta lo scorso 8 settembre.