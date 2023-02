“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati”: il gossip sulla rottura a un passo dalle nozze Secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe finita la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Lui sarebbe stato buttato fuori di casa”.

A cura di Daniela Seclì

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe finita. A poche settimane dall'annuncio del matrimonio, la coppia avrebbe deciso di mettere un punto alla loro relazione. A sostenerlo è Dagospia, che riporta ulteriori dettagli sulla presunta rottura.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il gossip sulla rottura

Dagospia ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In una nota flash, il sito d'informazione ha fatto sapere: "Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati". Non è tutto. Secondo quanto riportato, infatti, il trentenne avrebbe già lasciato l'appartamento che condivideva con la compagna: "Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta…". Per il momento, i diretti interessati non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda e che si sta diffondendo rapidamente.

La proposta di matrimonio lo scorso novembre

L'indiscrezione sulla presunta rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez arriva del tutto inaspettata. Solo lo scorso novembre, infatti, aveva fatto notizia la proposta di matrimonio, durante la quale Ignazio aveva dichiarato a Cecilia: "Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita". La coppia, poi, aveva confermato l'intenzione di convolare a nozze, durante un'intervista rilasciata a Verissimo. In quell'occasione, Cecilia aveva avuto parole bellissime per il suo compagno: