Cecilia Rodriguez spegne il rumor sulla rottura con Ignazio Moser, la foto con il futuro marito Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono allontanati così come raccontato da Dagospia negli ultimi giorni: la modella argentina nelle ultime ore ha condiviso una story Instagram con il fidanzato. Ieri raccontava: “Ci hanno minacciato chiedendoci di dire la verità”.

A cura di Gaia Martino

Nessuna crisi o rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a pochi mesi dalla proposta di matrimonio. A lanciare il gossip era stato Dagospia che sul suo sito faceva sapere che l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi "era stato cacciato da casa": nessuno dei diretti interessati aveva commentato i fatti, due giorni fa l'agente ha rotto il silenzio spiegando che Chechu e Nacho, così come li chiamano i fan, avevano avuto una discussione, ma "nessun litigio e nessun tradimento". Aveva così allontanato ogni ipotesi di rottura definitiva tra i due: nelle ultime ore la modella argentina ha spento definitamente il rumor condividendo una Instagram story del fidanzato.

La story di Cecilia Rodriguez al fidanzato Ignazio Moser

Se già Ignazio Moser aveva scattato alcune foto in questi giorni in compagnia dei cani della coppia, allontanando così l'ipotesi che avesse lasciato casa, Cecilia Rodriguez poche ore fa ha messo un punto ad ogni rumors circolato in questi giorni, riguardante la sua storia. La modella argentina ha condiviso una Instagram story di Ignazio Moser: ha catturato il momento in cui il fidanzato, suo futuro marito, dorme sul divano accompagnando la foto con un cuore bianco.

Cecilia Rodriguez: "Io e Ignazio minacciati da una giornalista"

Cecilia Rodriguez tra le sue stories ieri ha rotto il silenzio parlando di "giornate no" che è "importante a volte concedersi". La modella argentina ha poi raccontato che "una giornalista del Veneto ci ha minacciati chiedendoci che se non avessimo rilasciato una dichiarazione lei avrebbe dovuto scrivere qualsiasi cosa, letta su pagine senza fonti". Ha continuato il suo sfogo sottolineando che dovrebbe essere lei l'unica a preoccuparsi della sua storia d'amore: "Non sono arrabbiata ma stanca del mondo fatto di crudeltà, un mondo dove non sai più se quello che leggi è vero o no. Preoccupiamoci delle cose serie, della mia storia mi preoccupo io e il mio fidanzato, il mio futuro marito".