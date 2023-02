Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sono lasciati, l’agente: “Hanno avuto una discussione” Nessun allarme rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Stando a quanto ha dichiarato l’agente dell’ex ciclista, tra i due ci sarebbe stata solo una discussione, ma “nessun litigio e tradimento”. La coppia infatti al momento vivrebbe sotto lo stesso tetto, nella casa che hanno insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia è ancora felicemente fidanzata e ha in programma di sposarsi presto, dopo la proposta di matrimonio arrivata lo scorso novembre. Ma quindi cosa è successo realmente tra loro? Da dove sono nate le voci di una presunta rottura? A fare chiarezza ci ha pensato l'agente dell'ex ciclista in una dichiarazione rilasciata a Il Corriere della Sera.

"Hanno avuto una discussione, capita a tutti"

Contrariamente alle voci circolate sul loro conto negli ultimi tempi, tra Ignazio e Cecilia non c'è nessuna aria di crisi. É vero, i due per un periodo non sono apparsi insieme sui social e l'ex gieffino non portava più l'anello di fidanzamento al dito, ma nessun allarme rottura. Stando alle parole dell'agente di Moser, si sarebbe trattato di una normale discussione interna alla coppia, senza nessun allontanamento da casa: "Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti, ma non c'è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento lui è proprio a casa, a casa loro". Un primo segnale che fosse tutto nella norma era già apparso qualche giorno fa su Instagram, quando Ignazio aveva pubblicato tra le sue storie uno scatto con il cane che hanno insieme.

Le voci sulla presunta rottura

A lanciare il gossip era stato Dagospia, che sul suo sito aveva scritto: "Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati", aggiungendo anche che l'ex gieffino sarebbe stato "buttato fuori di casa", trovando temporaneamente rifugio dall'amico Mattia Rivetti (ex di Melissa Satta). Nemmeno in quella occasione, nessuno dei diretti interessati aveva commentato. Quel che è certo è che la notizia era arrivata del tutto inaspettato: solo lo scorso novembre i due avevano annunciato di volersi sposare, condividendo sui social il video della romantica proposta di matrimonio e facendo sognare i fan. Un amore, il loro, nato cinque anni fa nella casa del GF Vip, all'insegna della passione