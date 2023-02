“Ignazio Moser a casa con Cecilia Rodriguez”, la foto che allontanerebbe il gossip sulla rottura É uno scatto pubblicato da Ignazio Moser su Instagram, che lo ritrae a casa insieme al cane Nino, a far pensare che tra lui e Cecilia Rodriguez sia tornato il sereno. La coppia di recente era stata travolta dalle voci di una presunta rottura, a qualche mese di distanza dall’annuncio del matrimonio. Ora l’allarme sarebbe rientrato.

A cura di Elisabetta Murina

Tra Cecilia Rodrigeuz e Ignazio Moser è tornato il sereno? Dopo le voci di una presunta rottura a un passo dal matrimonio, i due sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto. A farlo pensare uno scatto pubblicato tra le storie Instagram dello stesso Moser.

La foto pubblicata da Moser sui social

La crisi tra i due ex gieffini (la loro storia è iniziata cinque anni fa nella casa del Grande Fratello Vip) sembra ora rientrata, dal momento che tra le storie Instagram di Ignazio Moser è apparsa una foto che lo ritrae a letto abbracciato a Nino, uno dei due cani che la coppia ha insieme. Insomma, una immagine (condivisa anche dall'influencer Deianira Marzano) che lascia pensare a tutto tranne che a due futuri sposi che hanno deciso di prendersi una pausa e lasciarsi l'amore alle spalle. Nessuno dei diretti interessati ha però- almeno per il momento- commentato le voci sulla loro situazione. É probabile che si sia trattato solamente di una brutta litigata, con tanto di cacciata di casa di Moser, ma che ora l'allarme sia rientrato, anche se Cecilia Rodriguez non è ancora tornata a mostrarsi sui social con il futuro sposo.

Il gossip sulla rottura tra Ignazio e Cecilia

A lanciare il gossip era stato Dagospia, che sul suo sito aveva scritto: "Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati", aggiungendo anche che l'ex gieffino sarebbe stato "buttato fuori di casa", trovando temporaneamente rifugio dall'amico Mattia Rivetti (ex di Melissa Satta). Nemmeno in quella occasione, nessuno dei diretti interessati aveva commentato. Quel che è certo è che la notizia era arrivata del tutto inaspettato: solo lo scorso novembre i due avevano annunciato di volersi sposare, condividendo sui social il video della romantica proposta di matrimonio e facendo sognare i fan. Un amore, il loro, nato cinque anni fa nella casa del GF Vip, all'insegna della passione.