Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi: “Fa il gioco di Edo, lui fa la vittima e lei ha tutti contro” Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, si racconta al settimanale Chi sostenendo che la famiglia abbia influenzato la gieffina e che questa storia al GF è nata per insicurezza e non per strategia.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, gli appassionati del Grande Fratello Vip lo conoscono piuttosto bene, dal momento che il 37enne dopo aver parlato ai microfoni di Fanpage.it è entrato nella casa più spiata d'Italia per avere un confronto con la gieffina. Al settimanale Chi rivela di non essere mai stato davvero accettato dalla famiglia di lei e di avere qualche perplessità sulla storia con Edoardo Donnamaria.

I dissapori con la famiglia Fiordelisi

Lo aveva fatto capire anche davanti alle telecamere, dicendo in diretta tv che il padre di Antonella, l'avesse manipolata facendole capire che la sua storia nata sotto i riflettori stava riscuotendo successo e questo concetto Benincasa lo conferma anche su Chi: "Per l'ennesima volta i genitori l'hanno influenzata, ho avuto difficoltà ad essere accettato da loro, anche se sono persone buone. In questa occasione per pulirsi la coscienza hanno finto che non esistessi e approvato la relazione con Edoardo. Alla fine lui proviene da una famiglia che ha dei titoli". Lui nella vita ha intrapreso una carriera lontana dal mondo dello spettacolo: "Oggi sono un mental coach, aiuto le persone a creare uno stato emotivo di successo, poi organizzo eventi e sono produttore di musica tecno".

Antonella Fiordelisi corteggiata da personaggi noti

La storia con Antonella Fiordelisi è iniziata come un'amicizia, consolidata nel tempo, tanto che entrambi hanno avuto delle rispettive frequentazioni: "Quando lei era legata a Francesco Chiofalo io non mi sono ma messo in mezzo, ma quando la loro storia è finita, l'ho guardata negli occhi e le ho detto "non siamo più amici ti corteggerò". Tante le persone, anche note, che si sono fatte avanti, tra cui anche Francesco Totti e Zaniolo:

La richiesta di messaggi risale ad agosto, ma quando lei ha provato ad aprirla, lui aveva già cancellato. Anche altri calciatori si sono fatti avanti, Zaniolo le aveva fatto noleggiare una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana, poi non si è presentato dicendo di aver avuto un incidente. L'ha cercata anche McKennie della Juve, so che si sono visti, ma non è successo niente.

Gianluca Benincasa sulla storia di Antonella ed Edoardo

Benincasa conferma che la loro storia si è conclusa prima che lei entrasse al Grande Fratello Vip, perché voleva che lei potesse viversi la sua esperienza senza costrizioni, sebbene nelle settimane che hanno preceduto l'ingresso in casa loro hanno continuato a sentirsi con assiduità, dicendosi innamorati. Eppure, una volta iniziato il reality le cose sono cambiate e lui non si aspettava questo trattamento: "Entrata nella Casa ha sminuito la nostra storia, dicendo che avevo scambiato il bene con l'amore, ho pensato che lo avesse fatto per non compromettere il suo percorso". Alla domanda sul perché, allora, lei abbia iniziato la storia con Edoardo Donnamaria, il 37enne risponde con convinzione