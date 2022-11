Stefano Fiordelisi avverte l’ex di Antonella prima del GF VIP: “Imporrò un divieto di avvicinamento” Botta e risposta social tra il padre di Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella Fiordelisi che stasera al GF VIP avrà un confronto con lei. “Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno un severo divieto di avvicinamento” l’avvertimento al quale l’imprenditore ha risposto.

A poche ore dall'inizio della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, il padre di Antonella Fiordelisi e l'ex fidanzato della concorrente si sono resi protagonisti di un botta e risposta su Instagram. A quanto pare Stefano Fiordelisi non avrebbe gradito l'anticipazione lanciata dal reality, "Stasera Antonella riceverà una sorpresa, la visita del suo fidanzato, o ex, Gianluca" è stato l'annuncio di Signorini: poco dopo il papà della gieffina ha lanciato un avvertimento, "Taluni comportamenti imporranno un severo divieto di avvicinamento". Gianluca Benincasa, tra le sue stories, ha replicato.

Il botta e risposta social tra Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa

Stefano Fiordelisi, sostenitore dei "Donnalisi", come sono stati soprannominati Antonella e Edoardo Donnamaria dai fan, dopo le anticipazioni lanciate da Signorini ha aggiunto un messaggio tra le sue stories, senza fare alcun nome: "Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento". La story, a quanto pare, sarebbe rivolta a Gianluca Benincasa che stasera entrerà nella casa per un confronto con Antonella. Quest'ultimo ha così replicato:

Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non stavate ora sui social ansiosi a minacciarmi velatamente. Che bassezza. Mi dispiace che fa più male il mio silenzio che le sue accuse. Dovreste davvero essere consapevoli di quanto male sta arrecando alla persona che più ama. Ciò che non farò mai io.

Gianluca Benincasa: "Tra noi non era finita"

Farà il suo ingresso al GF VIP per parlare con Antonella Fiordelisi, la sua ex o presunta tale fidanzata. Gianluca Benincasa poche settimane fa ha raccontato a Fanpage.it di essersi messo da parte fino ad ora per far vivere alla gieffina la sua esperienza, ma "non abbiamo mai smesso di amarci. Noi non abbiamo mai messo un punto alla nostra storia". L'imprenditore nella puntata di questa sera avrà modo di dire la sua e confrontarsi con la sua Antonella.