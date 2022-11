Al GFVip è in arrivo una spiacevole sorpresa per Antonella Fiordelisi Federica Panicucci ha anticipato qualche pillola della serata in diretta a Mattino Cinque, rivelando che in puntata Alberto De Pisis riceverà una bellissima sorpresa, mentre per Antonella Fiodelisi è in arrivo una “sorpresa molto, molto spiacevole”.

Un provvedimento o un confronto per Antonella, tutte le opzioni

Quale sarà il destino della concorrente? Secondo alcuni utenti su Twitter, Antonella potrebbe ricevere da Alfonso Signorini un provvedimento disciplinare per i suoi comportamenti spiacevoli verso le nuove arrivate in Casa. In particolare, oltre alla gelosia per Micol Incorvaia ex di Edoardo, è su Oriana Marzoli che Antonella ha riversato le sue ire. “La distruggo, io la uccido”, è arrivata a dire. Secondo altri potrebbe essere Alex Nuccetelli, portavoce di Totti, a varcare la porta rossa per raccontare la sua verità sulla richiesta di messaggi da parte dell'ex Capitano. Infine, non è esclusa una resa dei conti con Gianluca Benincasa, l'ex fidanzato che in un'intervista a Fanpage ha detto di non essersi mai diviso da lei.

Antonella è sempre più innamorata di Edoardo

Nonostante il suo ex fidanzato sia convinto del contrario, Antonella sembra essere sempre più coinvolta nel rapporto con Edoardo Donnamaria. A farle capire i suoi sentimenti sono state le gelosie provate per le donne della casa, che nell'ultima settimana le hanno dato il tormento. "Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo", gli ha confessato. "Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme”.