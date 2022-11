“Totti giura di non conoscere Antonella Fiordelisi, ha inviato solo un grazie in risposta ai like” “Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza”, ribadisce Alex Nuccetelli. “Lui non sa usare bene i social. Il messaggio? Ci potrebbe essere stato un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Fiordelisi non sarebbe mai stata contattata da Francesco Totti per un’interesse personale. Ne è convinto Alex Nuccetelli, amico dell’ex Capitano che, come se non bastasse il caos separazione, è finito anche nel ciclone del Grande Fratello Vip. Mentre i legali della gieffina si dicono pronti a pubblicare le prove di quanto affermato da Antonella, Totti tramite l’amico Nuccetelli smentisce tutto.

La smentita di Totti via Alex Nuccetelli

“Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova dei like e manda un saluto o un messaggio, ma mi ha giurato di non conoscere Antonella”, spiega il Pierre. “Probabilmente ci potrebbe essere stato un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Il pubblico non è stupido. A volte si ricerca l’attenzione mediatica, su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al GFVip”.

I legali di Antonella Fiordelisi pronti a denunciare Totti

I presunti messaggi in questione, risalirebbero allo scorso agosto, periodo in cui Antonella si stava preparando ad entrare al Grande Fratello Vip, mentre Francesco Totti era già fidanzato con Noemi Bocchi e stava trascorrendo la sua estate a Sabaudia, con lei e i figli. “Mi scrisse solo Ciao, mi rimase la richiesta di messaggi. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo”, ha raccontato Antonella a Signorini. Il suo staff si è detto pronto a tirar fuori in messaggi, chiedendo quindi l’autorizzazione a Totti per la pubblicazione. Per lo meno, chiedono che siano fatte delle scuse da Nuccetelli, colpevole di aver accusato Antonella di aver detto una bugia, e dallo stesso Totti, che col suo silenzio lo avrebbe confermato.