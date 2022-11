Totti filmato con Noemi Bocchi, il gossip con Antonella Fiordelisi non li ha allontanati Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati sorpresi mentre, affiatati come al solito, scelgono i mobili per la loro nuova casa. Il gossip sul presunto messaggio ad Antonella Fiordelisi non li ha allontanati.

A cura di Stefania Rocco

La bomba lanciata da Antonella Fiordelisi nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip non ha allontanato Francesco Totti e Noemi Bocchi che, al contrario, continuano a vivere indisturbati la loro storia d’amore. A testimoniarlo è un video pubblicato su Instagram da Gianfranco Fresegna, ex tentatore di Temptation Island.

L’incontro con Noemi Bocchi e Totti a Caserta

Fresegna ha incontrato Noemi e Totti mentre sceglievano i mobili per la loro nuova casa in un salone in provincia di Caserta. Il giovane ha approfittato dell’incontro per chiedere un autografo al suo idolo dal quale si è fatto autografare la maglietta. Noemi è rimasta sullo sfondo, impegnata in una vivace conversazione. Presente anche la figlia avuta dall’ex marito Mario Caucci.

L’autografo di Totti a Gianfranco Fresegna

Antonella Fiordelisi: “Totti mi ha scritto quando già stava con Noemi Bocchi”

È stata Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip. A lanciare una bomba nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Totti mi ha scritto, mi ha mandato solo un messaggio.Aveva scritto ‘Ciao’. È accaduto qualche mese fa”, ha raccontato l’influencer, lanciando un assist al conduttore Alfonso Signorini che ha sottolineato il fatto che, se i tempi raccontati da Antonella corrispondessero al vero, il messaggio sarebbe arrivato quando l’ex capitano della Roma era già legato a Noemi Bocchi. A difendere Totti è arrivato l’amico Alex Nuccetelli secondo il quale quel messaggio sarebbe stato solo il frutto di un fraintendimento:

