L’ex di Antonella Fiordelisi Gianluca Benincasa sul messaggio di Francesco Totti: “L’ho visto” Arriva una nuova dichiarazione riguardo il messaggio per Antonella Fiordelisi ricevuto da Francesco Totti: fino a pochi mesi fa la concorrente era fidanzata con l’ex Gianluca Benincasa, “L’ho visto il messaggio, è vero” la confessione dell’uomo a Radio Radio.

A cura di Gaia Martino

L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, imprenditore e mental coach di 37 anni, ha raccontato ospite a Radio Radio di aver visto la richiesta di messaggi da Francesco Totti nel direct di Instagram della gieffina. Stavano insieme quando il Pupone avrebbe inviato un messaggio all'influencer campana. "Non la conosce, ha inviato solo un grazie in risposta ai like" ha ritrattato Alex Nuccetelli ieri tra le sue stories, dopo la lettera del team legale della Fiordelisi che chiedeva l'autorizzazione a pubblicare la chat. Alla vicenda si aggiunge oggi una nuova dichiarazione, quella dell'ex fidanzato della concorrente.

Le parole di Gianluca Benincasa sulla vicenda Totti

Gianluca Benincasa, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi la cui rottura risale a prima dell'inizio del GF VIP, ha confessato di aver visto il messaggio inviato da Francesco Totti. "Sapevo dell'esistenza, c'era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L'ho vista la richiesta" le sue parole a Radio Radio. Alla vicenda si aggiunge così una nuova voce, dopo quella di Antonella e del portavoce del Pupone, Alex Nuccetelli che, se inizialmente aveva smentito qualsiasi messaggio, ieri invece ha ritrattato confessando che forse "l'ha ringraziata per i like". Ma la Fiordelisi in puntata raccontò che in realtà le avrebbe scritto un "Ciao". Soltanto i legali della concorrente potrebbero svelare ogni verità, se Totti accettasse la pubblicazione della chat come gli è stato richiesto.

La storia tra Antonella e Gianluca chiusa prima del GF VIP

Intervistato da Fanpage.it Gianluca Benincasa ha raccontato della storia con Antonella Fiordelisi, interrotta quando lei ha deciso di partecipare al GF Vip. "Abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza". Tra loro dunque non sarebbe del tutto finita e il mental coach ha confessato di essere ancora innamorato, per questo "mi fa male vederla tra le braccia di un altro". Ma nel rapporto con Edoardo Donnamaria non ci crede affatto: "Lo ha preso come un'ancora alla quale aggrapparsi, sono sicuro che non le piaccia realmente, non è il suo i tipo, come non lo è Antonino".