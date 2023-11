Anastasia Kuzmina sul nuovo fidanzato: “Ho prenotato una visita con lui per conoscerlo” Anastasia Kuzmina racconta la storia d’amore con Alessio Di Gennaro, nutrizionista notato su TikTok per conoscere il quale ha addirittura fissato una visita: “Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui”.

A cura di Stefania Rocco

Anastasia Kuzmina presenta su Novella 2000 Alessio Di Gennaro, fidanzato nutrizionista al quale è legata dallo scorso anno. La ballerina e maestra di Ballando con le stelle ha raccontato di averlo notato grazie a un video TikTok e, approfittando della sua professione, di avere fissato una visita per avere la possibilità di conoscerlo. “L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina”, ha rivelato la ballerina tornando con la mentre a quel periodo durante il quale viveva una relazione sentimentale che non la faceva stare bene in quanto poco definita. L’occasione di conoscere Alessio Di Gennaro l’ha ottenuta, rivela oggi Kuzmina, fissando con lui una visita. Era l’estate del 2022: “Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”.

Anastasia Kuzmina: “La prima visita con quello che sarebbe diventato il mio ragazzo”

Anastasia aveva raccontato di essersi sentita incoraggiata dal fatto che, dopo averlo contattato, lui avesse iniziato a seguirla su Instagram: “Intanto, prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo”. Quindi ha svelato che la prima visita è durata “più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”.

Il primo invito a cena partito da un invito di Anastasia Kuzmina

Nonostante la reciproca attrazione, Di Gennaro avrebbe inizialmente trattato Kuzmina solo come una paziente. Solo una volta concluso il percorso nutrizionale della ballerina, l’avrebbe invitata a cena. Invito arrivato dopo un incoraggiamento della maestra di Ballando con le stelle. Oggi i due si apprestano a festeggiare il primo anniversario che cadrà a gennaio 2024. “I miei lo adorano, mio fratello Nikita anche. Ma chi lo ama di più è mia nonna, che dall’Ucraina l’anno scorso è venuta a vivere in Italia. Lei non parla ancora l’italiano, ma si capiscono al volo”, ha concluso Anastasia.