Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle ritrova l’amore, il primo video con Alessio Di Gennaro Anastasia Kuzmina ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della storia con Francisco Porcella e diversi flirt di cui si è parlato negli anni, la ballerina di Ballando con le stelle è uscita allo scoperto con Alessio Di Gennaro, dietologo e nutrizionista. Su Instagram, il primo romantico video insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Anastasia Kuzmina, maestra di ballo nel programma Ballando con le stelle, ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della storia con il surfista Francisco Porcella e diversi flirt (mai del tutto confermati) che le sono stati attribuiti, la ballerina ha ritrovato la felicità con Alessio Di Gennaro, nutrizionista e dietista.

Anastasia Kuzmina esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

È stata la stessa ballerina di Ballando con le Stelle a pubblicare sul suo profilo Instagram, per la prima volta, un breve video che la ritrae insieme al nuovo fidanzato, di nome Alessio Di Gennaro, nutrizionista e dietista sportivo. Nel post condiviso con i fan, i due sono insieme in una sala da ballo: lui prima le dà un tenero bacio sulla fronte, poi la bacia romanticamente sulle labbra. "C'è un pò di foto in tutto questo amore", ha scritto Kuzmina condividendo la breve clip insieme a una serie di altre foto. Poi ha risposto a qualche curiosità dei follower riguardo l'inizio della sua nuova storia, ma senza entrare troppo nei dettagli. In una stories ha detto: "Non mi va di raccontare proprio tutto, ma posso dire che ho passato una notte a vedermi tutti i suoi video. Ed ho fatto io il primo passo. Il resto è storia”.

Il passato sentimentale di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina è ormai una presenza fissa nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove ricopre il ruolo di coach di ballo. Negli anni ha insegnato le coreografie a diversi concorrenti, tra cui a Andres Gil e Fabio Basile (con cui ha partecipato anche a Pechino Express). Con loro si è parlato anche di presunti flirt, nati proprio nel dietro le quinte dello show di Rai1, che però non sono mai stati confermati da nessuno dei diretti interessati. Confermata, invece, è stata la storia d'amore che la ballerina ha vissuto, nel 2018, con il surfista Francisco Porcella, finita dopo qualche mese per via di un tradimento di lui.