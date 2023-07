Ballando con le stelle 2023: Mammucari in trattativa per la giuria, Ventura e Barbieri per il cast Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul cast di Ballando con le Stelle 2023. Teo Mammucarsi sarebbe in trattativa con la conduttrice Milly Carlucci per un posto in giuria, mentre tra i concorrenti sarebbero in lizza Simona Ventura e il giudice di Masterchef Bruno Barbieri.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci dovrebbe andare in onda nel mese di ottobre, in prima serata su Rai1. Nel frattempo, cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui nuovi membri della giuria e sui concorrenti.

Teo Mammucari in giuria, l'indiscrezione

Secondo TVBlog, nel cast di Ballando con le Stelle 2023 potrebbe esserci anche Teo Mammucari. Reduce dalla sua esperienza come opinionista all'Isola dei Famosi, pare abbia avuto dei contatti con la conduttrice Milly Carlucci. Il suo ruolo non è ancora confermato, ma le indiscrezioni lo vedrebbero tra i membri della giuria, a loro volta non ancora ufficializzati. Se così fosse, Mammucari si troverebbe al fianco di Selvaggia Lucarelli,con la quale non scorre buon sangue e, in quel caso, ci sarebbero parecchie scintille.

Le voci sui possibili concorrenti di Ballando con le Stelle 2023

Se per la giuria circola il nome di Teo Mammucari, per i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 si parla di due volti dello spettacolo. Secondo Dagospia, Simona Ventura e Bruno Barbieri potrebbero essere pronti a scendere in pista e mettersi alla prova con la danza. Un'esperienza nuova per entrambi, sia per la conduttrice che per lo chef, giudice di Masterchef, che permetterebbe al pubblico di conoscerli in una veste inedita. Per il momento ancora nulla di confermato, né da parte dei diretti interessati né dalla conduttrice Milly Carlucci. Pare anche che, tra i concorrenti in trattativa, siano stati boccati la drag queen Karma B e il pasticcere di Bake Off Italia Damiano Carrara. Non resta che aspettare per avere l'ufficialità del cast e sapere con certezza chi è pronto a esibirsi sul palco di Ballando con le stelle 2023.