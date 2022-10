Alessandro Tersigni e la crisi con Maria Stefania Di Renzo: “Fu dura, lei lavorava in Francia” Alessandro Tersigni ha raccontato soltanto ora della crisi con la moglie, Maria Stefania Di Renzo, attraversata prima delle nozze. “Quando le chiesi di sposarmi lei partì per la Francia” le parole dell’attore de Il Paradiso delle Signore.

A cura di Gaia Martino

L'attore Alessandro Tersigni, amato dal pubblico per il suo ruolo nella fiction di Rai Uno Il paradiso delle Signore, ha raccontato di aver vissuto un periodo di crisi, tempo fa, con la moglie Maria Stefania Di Renzo. Ha sposato l'ex ballerina di Amici nel 2016, e un anno dopo sono diventati genitori del primo figlio Filippo, la figlia Zoe è arrivata invece nel 2022. La loro storia d'amore, iniziata nel 2009, però non è sempre stata rose e fiori: al Settimanale F l'ex concorrente del GF e attore ha raccontato di aver vissuto un periodo di crisi quando le propose di sposarlo. Lei a quel tempo fu presa per un lavoro in Francia.

La confessione di Alessandro Tersigni

Poco prima di sposarsi, Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo hanno vissuto un periodo di crisi, passeggero. "Quando le ho chiesto di sposarmi è partita per Marsiglia e per cinque anni ha lavorato in Francia. L’ultimo anno è stato duro, di crisi" ha raccontato l'attore al Settimanale F. Lei era impegnata a "chiudere un ciclo di vita, e giustamente, si sentiva sperduta" ha continuato, prima di tranquillizzare i lettori riguardo il loro amore. "La crisi fortunatamente si è risolta". Le cose tra loro procedono a gonfie vele, oggi sono una famiglia felice:

Maria conosce tutto di me. È la chiave di volta di quello che sono adesso. Ha capito chi fossi, cosa volevo fare e ha lottato con me perché accadesse. È la mia spalla. Una donna concreta, pratica, decisa.

Il matrimonio e la nascita dei figli Filippo e Zoe

Dopo la crisi, poi superata, Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo si sono sposati nel 2016: volevano nozze segrete, lontane dal mondo del gossip, ma una foto scattata da un amico invitato che li ritraeva in abiti nuziali svelò la novità. Un anno dopo accolsero il primo figlio, Filippo, e anche in quella occasione dimostrarono di essere estremamente riservati: fu il settimanale Di Più a raccontare di Tersigni e la moglie in nuove vesti, da genitori. A febbraio 2022 è nata Zoe: alcune complicazioni prima e durante il parto e la positività al Covid di padre e figlio resero il momento delicato, l'annuncio è arrivato infatti circa un mese dopo: "Stiamo bene ora".