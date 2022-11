Alessandra Celentano: “Maria De Filippi disse che mi avrebbe cacciato, per un po’ non ci parlammo” Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Alessandra Celentano ha ricordato la furiosa lite con Maria De Filippi nella puntata di Amici del 14 marzo 2020. “Ci rimasi male, non ci parlammo per un po’”, ha ammesso la coreografa.

A cura di Stefania Rocco

Alessandra Celentano e Maria De Filippi hanno litigato e, a causa di quella lite, non si sono parlate per qualche tempo. Lo ha raccontato la celebre maestra di danza nel corso dell’imperdibile intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve. La giornalista aveva chiesto conto ad Alessandra di un confronto avvenuto in diretta tv con la conduttrice del talent show, da anni sua amica:

Una volta, durante un serale di Amici, perfino Maria De Filippi è esplosa contro di lei e ha detto “Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente, non sai rapportarti con un ragazzo. Sei proprio scema. Se non ti volessi così bene, ti caccerei a calci nel sedere e non scherzo”. Ci è rimasta male?

Alessandra Celentano: “Quando Maria mi disse quelle cose, ci rimasi male”

Come in tutte le occaisoni precedenti (Celentano non si è sottratta di fronte a nessuna delle domande poste da Fagnani, nemmeno quelle legate alla sua sessualità), la coreografa ha deciso di rispondere con sincerità: “Innanzitutto, alla Scala, in direzione artistica ci sono già stata. Perché non sono rimasta? Perché il mio ex marito, che all’epoca non era ancora mio marito, mi ha chiesto di venire a vivere a Roma. Altrimenti credo che non avrei mai lasciato il teatro. Quando Maria mi ha detto quelle cose, ci sono rimasta male. Poi non ci siamo parlate per un po’, mi sembra, in quel periodo. E poi ci siamo chiarite. Se chiedo scusa? Se c’è bisogno sì”

La lite con Maria De Filippi ad Amici il 14 marzo 2020 quando Celentano coniò “Il mondo della danza sa”

La lite alla quale faceva riferimento Fagnani andò in onda nella puntata di Amici 19 trasmessa il 14 marzo 2020. Si trattava della terza puntata del serale e Celentano intervenne a difesa di Javier, uno dei suoi allievi, appoggiandolo nella discussione con la giurata Vanessa Incontrada. “Tu sei l’eccellenza della danza? Chi te la riconosce questa eccellenza?”, sbottò la conduttrice di fronte a una Celentano altrettanto infastidita, “Io non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente, non sai rapportarti con un ragazzo”. E, dopo qualche minuto, la conduttrice aggiunse: “Tu sai tutto! Ma sapendo tutto, dimmi adesso che succede. Javier rientra?” (Qui il video). Si tratta della stessa puntata durante la quale, a margine di una lite con Luciano Cannito, Celentano coniò la famosa frase: “Il mondo della danza sa”.