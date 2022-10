Maria De Filippi discute con Pinuccia a Uomini e Donne: “Rassegnati, Alessandro vuole stare solo” Accasa discussione tra Pinuccia e Maria De Filippi a Uomini e Donne. La dama non accetta che il cavaliere Alessandro non voglia continuare la conoscenza, allora la conduttrice ha alzato i toni: “Rassegnati, vuole stare da solo”.

È scontro tra Pinuccia e Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 25 ottobre. La dama del parterre over non riesce ad accettare che la conoscenza con Alessandro non possa proseguire e manifesta tutto il suo disappunto alla conduttrice.

Pinuccia non accetta il rifiuto del Cavaliere Alessandro

"Alessandro non esce, sta in albergo con i suoi amici", ha esordito Maria De Filippi spiegando a Pinuccia il motivo per il quale Alessandro non è andato a cena con lei. La dama però non è riuscita ad accettarlo: "Sono mortificata, non credevo davvero una cosa del genere". Poi, rivolgendosi all'uomo, 92 anni, ha aggiunto: "Se tu non mi vuoi e vuoi andare con la signora dimmelo che io mi ritiro nel mio convento". Il riferimento è all'altra dama nel programma, la signora Rosalia.

A quel punto la conduttrice ha chiarito la situazione: "Pinuccia, non vuole venire né con te né con la signora. Non devi elemosinare una cena, non si fa. Lui ti dice di sì perché lo sfinisci". Ma lei ha continuato a non voler farsene una ragione: "Non ci credo. Quante donne sono venute qua, io sono stata la prima".

Lo scontro tra Pinuccia e Maria De Filippi a Uomini e Donne

La discussione è poi diventata più accesa e Maria De Filippi ha alzato i toni: "Facciamo finta che sia gay, non ci vuole venire. Pinuccia, lui vuole stare da solo, non vuole né te né Rosalia. Rassegnati". La signora è allora andata al centro dello studio e ha risposto: "Allora cosa è venuto qui a fare?". "Fatti miei che lo faccio venire, è colpa mia. Viene qua perché lo invito io, perché a me fa piacere vederlo", ha concluso la De Filippi.