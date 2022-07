Alberto di Monaco e Charléne festeggiano 11 anni di matrimonio, nonostante le voci di crisi Alberto di Monaco e Charléne festeggiano 11 anni di matrimonio pubblicando uno scatto, nonostante le voci di crisi che ormai li rincorrono da mesi.

A cura di Ilaria Costabile

Alberto di Monaco e sua moglie Charlene Wittstock hanno festeggiato 11 anni di matrimonio nella giornata di venerdì 1 luglio. Uno scatto, quello pubblicato sull'account sociale dedicato alla famiglia Grimaldi, in cui si mostrano mano nella mano e accennano un sorriso. Un'immagine serena, se non fosse che molte in questi mesi sono state le voci che si sono rincorse su una possibile crisi dei due, più volte smentita, ma attorno alla quale restano luci e non poche ombre.

Lo scatto per l'anniversario

Una didascalia piuttosto fredda, asettica, che ricorda il giorno in cui i due coniugi si sono sposati, ma dalla quale non traspare null'altro. Accanto allo scatto della coppia, infatti, si legge: "In occasione del loro 11° anniversario di matrimonio, le LL.AA.SS. il Principe Alberto e la Principessa Charlene hanno voluto condividere questa foto scattata nei giardini del Palazzo Principesco". A scattare la foto è stato il fotografo Eric Mathon, che li ha ritratti in tutta l'ufficialità del momento, per distogliere anche l'attenzione sull'ombra di una crisi matrimoniale, oltre che di un possibile divorzio segreto, che aleggia sul Principe Alberto e la sua consorte.

I presunti accordi matrimoniali

Tante le indiscrezioni sulla coppia, soprattutto dopo la lunga lontananza di Charlene, prima in Sud Africa per quasi otto mesi, dove è stata costretta a trattenersi a causa dell'infezione che l'ha colpita e a seguito della quale sarebbe stata troppo debilitata per tornare a Monaco. Ma anche la sua assenza una volta tornata nel Principato ha alimentato le chiacchiere di chi riteneva che il matrimonio del principe Grimaldi fosse ormai naufragato da tempo e che i due, pur di salvare le apparenze, avrebbero stipulato degli accordi per evitare un divorzio che avrebbe portato solo scandali. Secondo alcuni, quindi, Charlene non vivrebbe da tempo nel Principato, ma nelle vicinanze, potrebbe vedere i figli ogni fine settimana, e avrebbe l'obbligo di prendere parte ad alcuni eventi importanti per la comunità monegasca.

I rancori con Carolina di Monaco

Per altri, ancora, invece la lontananza della principessa sarebbe da spiegarsi con dei dissidi tra la ex atleta e Carolina di Monaco, la sorella del principe Alberto, che non avrebbe mai gradito il fatto di essere stata messa in secondo piano una volta che l'uomo di casa Grimaldi aveva scelto la donna da avere per sempre al suo fianco. Dicerie che, però, i bene informati ritengono abbiano un fondo di verità e che vanno ad alimentare il mistero su una delle coppie reali più chiacchierate di sempre.