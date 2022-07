Charlene e Alberto di Monaco in visita da Papa Francesco, le foto dell’incontro in Vaticano Alberto e Charlene di Monaco hanno incontrato Papa Francesco. L’abito scelto della principessa per l’udienza con il Pontefice, il primo viaggio all’estero dopo il ritorno dal Sudafrica, ha fatto discutere perché avrebbe violato i protocolli. Non era di colore bianco e aveva le spalle scoperte.

A cura di Elisabetta Murina

Alberto e Charlene di Monaco hanno incontrato Papa Francesco. Oggi, 20 luglio, la coppia Reale è stata ricevuta dal Pontefice in Vaticano per un'udienza privata. L'abito scelto della principessa, però, avrebbe fatto parecchio discutere, tanto che si parla di protocollo violato. Per la sovrana si tratta del primo viaggio all'estero dopo il ritorno dal Sudafrica.

Perché l'abito di Charlene di Monaco avrebbe violato il protocollo

La principessa, accompagnata dal marito il principe Alberto, è stata ricevuta da Papa Francesco nella Sala della Biblioteca del Palazzo. Si è presentata con un tubino nero lungo fin sotto le ginocchia e un velo in pizzo dello stesso colore sopra la testa. Capelli raccolti in uno chignon e décolleté rosa cipria a completare l'outfit.

A far discutere è stata innanzitutto la scelta di indossare un vestito di colore nero e non bianco, come invece hanno il privilegio di poter fare le regine e le principesse cattoliche in visita dal Papa. A far storcere il naso e secondo alcuni ad aver violato anche il protocollo in fatto di abbigliamento, sarebbe stato lo scollo dell'abito, a barchetta, che ha lasciato le spalle scoperte.

L'incontro con Papa Benedetto XVI nel 2013

Non è la prima volta che Charlene di Monaco incontra il Pontefice. Era già accaduto nel 2013 quando era stata ricevuta dall'allora papa Benedetto XVI. Anche in quel caso si era trattato di un'udienza privata, ma la principessa ha rispettato il "privilegio del bianco", l'antichissima tradizione che prevede che la consorte del reggente del principato di Monaco, le regine di Spagna e del Belgio e la granduchessa del Lussemburgo possano indossare abiti bianchi davanti al Papa. In quell'occasione, infatti, la principessa aveva indossato un abito bianco in pizzo con velo in testa, con spalle rigorosamente coperte.