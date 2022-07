Mickey Rourke: “Tom Cruise è irrilevante, recita nello stesso ruolo da 35 anni” È una bocciatura sonora quella che Mickey Rourke ha inflitto all’attore Tom Cruise, tornato sul grande schermo con “Top Gun: Maverick”.

A cura di Stefania Rocco

“Irrilevante”. Così Mickey Rourke ha definito Tom Cruise, attore hollywoodiano tornato sul grande schermo con “Top Gun: Maverick”, sequel di “Top Gun” trasmesso a 35 anni dalla pellicola che rese Cruise una star. Intervistato da Pier Morgan nel corso del suo “Uncensored”, Rourke ha bocciato l’interpretazione di Cruise. E non importa che il film, solo in Italia, abbia guadagnato quasi 11 milioni di euro e superato un incasso totale di un miliardo in tutto il mondo. Per Rourke, il gradimento manifestato dal pubblico nei confronti della pellicola, non basterebbe a fare di Cruise un attore meritevole.

Mickey Rourke: “Cruise fa la stessa parte da 35 anni”

“Non significa niente”, dichiara Rourke commentando gli incassi del film, “Il ragazzo fa la stessa cavolo di parte da 35 anni. Non ho rispetto per questo. Non mi interessano i soldi o il potere”. Spazio quindi ai confronti: “Guardo Al Pacino e i primi lavori di Chris Walken e De Niro o Richard Harris e Ray Winstone. Questo è il tipo di attore che voglio essere. Monty Clift e Brando dell’epoca”. “Non pensi che Tom Cruise sia un buon attore?”, chiede quindi Morgan e Roruke dimostra di non avere dubbi: “Credo sia irrilevante nel mio mondo”.

Top Gun: Maverick avrà un sequel

Considerato il successo ottenuto da “Top Gun: Maverick” nel mondo (1 miliardo e 126 milioni di dollari l’incasso totale), Tom Cruise, Jerry Bruckhemier, Joseph Kosinksi e Paramount starebbero già pensando a un sequel. A tal proposito, proprio in una recente intervista, l’attore Miles Teller (nuovo volto della saga), aveva dichiarato: “Sarebbe grandioso, ma dipende tutto da Tom Cruise. Sto avendo qualche discussione in merito insieme a lui, ma sai, dobbiamo aspettare e vedere”. Una dichiarazione cui aveva fatto eco la dichiarazione del CEO della Paramount: “Vediamo dove saremo fra 35 anni! Non voglio fare speculazioni. Stiamo facendo questa corsa letteralmente incredibile. Il cielo è il limite di questo film”.