Maria Sharapova è diventata mamma a 35 anni, è nato il figlio Theodore L’ex tennista ha pubblicato su Instagram uno scatto del nuovo arrivato in compagnia del marito Alexander: “Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”.

A cura di Andrea Parrella

“Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”. Con queste parole sui suoi canali social Maria Sharapova ha annunciato di essere diventata mamma. L’ex tennista di origini russe, che ha detto addio all'attività agonistica nel 2020, ha infatti dato alla luce il suo primogenito, Theodore, all'età di 35 anni.

La foto con il marito Alexander

Il bambino, in realtà, è nato a inizio luglio, ma la campionessa vincitrice di 5 tornei dello Slam, ha dato l’annuncio solo in queste ore, confermando il suo profilo discreto che ha definito sia nel corso della sua carriera che durante la gravidanza. Al settimo cielo anche il suo compagno, l’uomo d’affari britannico Alexander Gilkes, 43 anni, accanto a lei con il piccolo Theodore nella foto che l'ex campionessa di tennis ha postato su Instagram. I due non sono sposati, ma verosimilmente potrebbero presto convolare a nozze proprio in relazione a questa nascita, secondo le indiscrezioni che circolano sul loro conto.

Il ritiro di Maria Sharapova nel 2020

La tennista russa classe 1977 si era congedata dal palcoscenico internazionale con una bella lettera, che aveva contemporaneamente inviato ai giornali e pubblicato sui suoi account. Con poche e sentite parole, Maria Sharapova nel 2020 aveva raccontato quello che era stato il suo rapporto con l'attività agonistica: "Il tennis mi ha mostrato il mondo e mi ha mostrato di che pasta sono fatta. È come mi sono messo alla prova e come ho misurato la mia crescita. E così in qualunque cosa potrei scegliere per il mio prossimo capitolo, la mia prossima montagna, continuerò a spingere. Continuerò ad arrampicare. Continuerò a crescere. Tennis, ti dico arrivederci". La lettera quindi si concludeva così:

