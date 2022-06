Marco Tronchetti Provera con Helena Schmidt in Sardegna, avvistati nello stesso luogo di tre anni fa Il settimanale Chi ha paparazzato Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, in compagnia della modella Helena Schmidt durante un gita in barca in Sardegna, nello stesso luogo in cui erano stati avvistati per la prima volta tre anni fa.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Marco Tronchetti Provera è stato paparazzato di nuovo in compagnia di Helena Schmidt. Il top manager e la modella russa, di 30 anni più giovane, erano già stati avvistati in Sardegna per la prima volta tre anni fa, proprio nella stesso luogo degli scatti pubblicati oggi, 29 giugno, sul settimanale Chi. La loro storia continua ancora?

Gli scatti di Marco Tronchetti Provera insieme a Helena

Gli occhi attenti del settimanale Chi hanno pizzicato Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, durante una gita in barca al largo dell'isola di Tavolara, in Sardegna. Accanto a lui la modella Helena Schmidt, di 30 anni più giovane, con la quale era stato immortalato per la prima volta tre anni fa e poi anche lo scorso anno. Questa volta, però, con loro c'è anche un'amica di lei. Dalle foto i due appaiono complici mentre si godono il sole e trascorrono una giornata all'insegna del relax. Inizialmente si pensava fosse solo un flirt, un sentimento passeggero estivo, ma nel corso del tempo pare che la modella abbia rivelato di condividere con il top manager le stesse passioni.

(Foto dal settimanale Chi)

Il primo avvistamento di Tronchetti Provera e Helena Schmidt

Era luglio del 2019 quando per la prima volta il magazine di Signorini pubblicava una foto dell'imprenditore insieme alla modella russa. Tra le pagine di Chi, la notizia era apparsa in contemporanea a quella del matrimonio dell'ex moglie di Tronchetti Provera, Afef Jnifen, che avrebbe sposato Alessandro Dal Bono. L'amministratore delegato di Pirelli, quindi, era stato paparazzato mentre abbracciava Helena, sempre durante una gita in barca in Sardegna. Forse una strategia per voltare pagina dopo la fine delle nozze, fatto sta che a distanza di anni i due sembrano essersi ritrovati, o magari mai lasciati. E quello per molti nato come un flirt estivo, potrebbe essersi trasformato in una storia d'amore.