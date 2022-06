Record su record per Top Gun Maverick: superato il miliardo di dollari di incassi È adesso il film di maggior successo per l’attore quasi 60enne, inoltre è il primo film del 2022 che ha raggiunto questa cifra incredibile dopo soli 31 giorni in sala.

Il popolare film di Tom Cruise, sequel del cult degli anni Ottanta, Top Gun: Maverick ha raggiunto un altro traguardo impressionante al Box Office globale. Infatti, nel weekend appena trascorso, ha superato il miliardo di dollari. È adesso il film di maggior successo per l'attore quasi 60enne, inoltre è il primo film del 2022 che ha raggiunto questa cifra incredibile dopo soli 31 giorni in sala.

Chi ha superato un miliardo di dollari di incassi

Gli incassi di Top Gun: Maverick hanno superato quelli della concorrenza. Due numeri che ci aiutano a comprendere il fenomeno: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo film stand alone dedicato a Doctor Strange con Benedict Cumberbatch, ha realizzato 943 milioni di dollari. "Top Gun: Maverick" ha raggiunto il miliardo di dollari e con lui, in questa speciale classifica, c'è solo "Spider-Man: No Way Home, che ha raggiunto 1.89 miliardi di dollari.

Spiderman: No Way Home, il primo film in questa speciale classifica

I successi di Tom Cruise

Il più grande successo di Tom Cruise, prima di "Top Gun: Maverick", è stato "Mission: Impossibile – Fallout". L'incasso è stato pari a 257 milioni di dollari. Ovviamente, non c'è assolutamente paragone: tra i due c'è uno scarto di quasi 800 milioni di dollari. "Top Gun: Maverick" doveva essere distribuito nel giugno 2020, poi causa pandemia, il film è stato più volte rinviato. La produzione, inoltre, ha resistito fino alla fine alle sirene dello streaming. Il film è sul tetto degli incassi nel Regno Unito, in Australia, in Brasile, in Francia. Un successo enorme, considerato anche il fatto che non ha avuto distribuzione in Russia e in Cina.

"Facciamo il film per le sale, non per le tv"

Gli incassi di Top Gun: Maverick sono la vittoria di Tom Cruise sul mercato dello streaming, che ha provato in tutti i modi a prendersi l'esclusiva del film. L'attore ha spiegato in fase di presentazione del film all'ultimo Festival di Cannes

I miei film in streaming? Non succederà. Mai. Ho speso tanto tempo con i proprietari dei cinema, con la gente che serve popcorn, con tutti quelli che fanno in modo che tutto questo ci sia, che accada. Li ho chiamati tutti, gli ho detto: ‘So cosa stai passando, sappi solo che stiamo realizzando due sequel di Mission Impossible e ora Top Gun. Faccio film per il grande schermo, io.

Al Festival di Cannes 2022, il film ha ricevuto cinque minuti di applausi: una standing ovation più che meritata.