Cannes 2022, standing ovation per Tom Cruise protagonista della seconda giornata Tom Cruise è stato accolto con grande emozione al suo arrivo a Cannes. Il divo americano ritorna sulla Croisette dopo decenni di assenza per presentare il suo film “Top Gun: Maverick”.

Il primo grande ospite al Festival di Cannes 2022 è Tom Cruise, che ha aperto la seconda giornata sulla Croisette, presentando il suo nuovo di cui è protagonista, ovvero "Top Gun Maverick". Il suo arrivo ha destato non poco scalpore.

Tom Cruise e l'amore per il cinema

L'attore ha tenuto un incontro nella Sala Debussy del Palais du festival, dove ha parlato del suo amore per il cinema, della sua carriera e ovviamente del fatto che dopo 36 anni si è trovato ad interpretare nuovamente uno dei suoi ruoli più iconici, quello del capitano Pete Mitchell, che deve portare a termine una missione quanto mai pericolosa. Il divo, che ha sfilato insieme alla co-protagonista del film, Jennifer Connelly, si è poi soffermato sull'importanza del suo lavoro e di quello che sin da ragazzino ha fatto per poter realizzare il suo sogno:

Il cinema è il mio amore, la mia passione. Quando ero bambino sognavo gli aerei e i film, volevo l’avventura, ero un sognatore. Scrivevo storie e personaggi e anche oggi penso solo al futuro.

Il divo è stato accolto da applausi e una vera e propria standing ovation, a dimostrazione del fatto che i ruoli da lui interpretati hanno lasciato un segno nell'immaginario comune e che, a distanza di anni dal suo debutto sul grande schermo, resta comunque uno degli attori più acclamati di sempre, anche per la sua incredibile professionalità.

L'accoglienza per Tom Cruise

Seconda giornata di Festival, con la quale si è dato spazio all'accoglienza per uno dei film più attesi dell'ultimo anno, per l'appunto Top Gun: Maverick, che è stato presentato durante la kermesse, pur non partecipando ovviamente al concorso, ma contribuendo a rimpinguare il red carpet di star internazionali. Erano anni che Tom Cruise non metteva piede a Cannes e per celebrare questo suo attesissimo ritorno ha deciso di arrivarci in elicottero, un jet cinematografico.