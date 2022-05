Top Gun: Maverick è il film di Tom Cruise che ha incassato di più al debutto Il più grande incasso al debutto della storia di Tom Cruise, “La guerra dei mondi”, incassò 64.8 milioni di dollari. “Top Gun: Maverick” sta per arrivare a 123 milioni di dollari.

La scalata internazionale di "Top Gun: Maverick" è cominciata. Il 25 maggio 2022 è uscito in Italia mentre il 27 maggio è finalmente uscito negli Stati Uniti. Le previsioni sono pazzesche: 4735 sale, un'uscita così ampia è già da record, è una previsione d'incasso nel primo weekend che vale 150 milioni di dollari. La Paramount ritiene possibile arrivare agilmente a 123 milioni di dollari, una cifra che raddoppierebbe il più grande incasso al debutto della storia di Tom Cruise, "La guerra dei mondi" che incassò 64.8 milioni di dollari. Tom Cruise tiene in freddo lo champagne.

Tom Cruise vendica il cinema

D'altronde, Tom Cruise è stato abbastanza chiaro nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo film al Festival di Cannes, appena concluso. Il film è stato fatto proprio per le sale, per cercare di far tornare la gente al cinema e dare nuovo slancio agli imprenditori che tengono gli impianti aperti. "Non ho mai pensato al mercato dello streaming", ha dichiarato, "faccio film per il grande schermo".

Non succederà. Mai. Ho speso tanto tempo con i proprietari dei cinema, con la gente che serve popcorn, con tutti quelli che fanno in modo che tutto questo ci sia, che accada. Li ho chiamati tutti, gli ho detto: ‘So cosa stai passando, sappi solo che stiamo realizzando due sequel di Mission Impossible e ora Top Gun. Faccio film per il grande schermo, io.

Leggi anche Cannes 2022, standing ovation per Tom Cruise protagonista della seconda giornata

La gestione durante il Covid

"Top Gun: Maverick" è un esempio di buona gestione durante la pandemia. Il film non ha mai ceduto alle lusinghe del mercato dello streaming. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è stata rinviata più volte nel corso del 2020, proprio a causa della pandemia di COVID-19. Il primo lancio era previsto per il 2 luglio 2021, poi c'è stato il rinvio al 19 novembre. La data finale è stata alla fine quella del 27 maggio negli Stati Uniti. In Italia, il film è uscito il 25 maggio e ha incassato, ad oggi, la cifra di 2.9 milioni di euro in quattro giorni di programmazione.