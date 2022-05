Top Gun Maverick, fenomeno Tom Cruise alla premiere del film in elicottero: le foto e i video Tom Cruise in elicottero per la prima di “Top Gun: Maverick”, atteso secondo capitolo dell’iconico film degli anni ’80. Questo si chiama saper fare spettacolo.

Questo si chiama saper fare spettacolo. Tom Cruise è arrivato in elicottero per la première ufficiale di "Top Gun: Maverick", atteso secondo capitolo dell'iconico film degli anni '80. I fan, i curiosi, gli addetti ai lavori sul red carpet lo hanno accolto tra urla e applausi: "È l'unico uomo in grado di fare una cosa così", si sente tra la folla. Ma non è tutto. L'elicottero, infatti, era guidato dall'attore in persona. Nessuna controfigura, nessun trucco. Dopo essere atterrato, Tom Cruise scende dall'elicottero in giacca e cravatta. Campione vero dell'intrattenimento. L'evento si è tenuto nella notte italiana tra il 4 e il 5 maggio. Il film "Top Gun: Maverick" è diretto dal regista Joseph Kosinski.

La trama di Top Gun: Maverick

Tom Cruise torna a vestire i panni del tenente Pete "Maverick" Mitchell. Dopo trent'anni di servizio, resta ancora uno dei migliori aviatori della Marina e continua a volare nei cieli. Come è noto anche dal trailer, Maverick ha sempre rifiutato la promozione che lo relegherebbe a ruoli più formali e che non gli permetterebbe più di volare, continuando anzi a provare nuovi aerei per la marina. Quando viene chiamato per addestrare una squadra speciale di giovani allievi per una missione segreta della Top Gun, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), il figlio di Nick Bradshaw, vale a dire il suo vecchio compagno di volo "Goose". Tra il passato che ritorna e il futuro incerto all'orizzonte, Maverick affronterà una delle missioni più difficili della sua carriera.

Quando esce il film in Italia

"Tom Cruise: Maverick" sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 25 maggio, due giorni prima dell'uscita negli Stati Uniti, prevista quindi per il 27 maggio. Il film sarà presentato fuori concorso al prossimo Festival di Cannes che si terrà da martedì 17 maggio a sabato 28 maggio.