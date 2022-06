“Paris Hilton e Tom Cruise insieme su Tik Tok”, ma la realtà è un’altra: si tratta di Miles Fisher Paris Hilton diventa virale su Tik Tok con un video nel quale si prepara alla premier di Top Gun: Maverick con Tom Cruise ma la realtà è un’altra. Si tratta di un video deepfake con Miles Fisher nei panni del divo di Hollywood.

A cura di Gaia Martino

È diventato virale su Tik Tok un video nel quale Paris Hilton e Tom Cruise si preparano insieme prima delle premiere di Top Gun: Maverick. Si fanno i complimenti a vicenda sul loro aspetto in abiti formali, poi l'imprenditrice, con l'uomo che la abbraccia alle sue spalle, gli chiede: "Pensi che la gente crederà davvero che siamo una coppia?". Fan da tutto il mondo hanno immaginato che tra i due fosse scoccata una scintilla, nonostante lei fosse sposata con Carter Reum. Nulla di tutto ciò che viene mostrato nella clip è reale. La verità che si nasconde dietro il mini video diffuso dalla Hilton sul suo canale Tik Tok è ben diversa: l'uomo al fianco di Paris non è Tom Cruise, bensì Miles Fisher.

Chi è Miles Fisher, il fake di Tom Cruise

Gli appassionati di Tom Cruise conosceranno il suo semi sosia. Miles Fisher, attore e comico americano, noto per i suoi ruoli in film e programmi tv come Final Destination 5, Superhero movie (nel quale ha parodiato proprio Tom Cruise) e The cleaner, è famoso anche per la somiglianza con la star di Hollywood. Ha dato vita ad una pagina Instagram dal nome deeptomcruise che contiene anche l'ultimo video con Paris Hilton, lo stesso diventato virale su Tik Tok che ha generato curiosità tra gli utenti social. I video resi pubblici da Miles Fisher sarebbero realizzati con effetti falsi, usando la tecnica di deepfake che sfrutta l'intelligenza artificiale, traendo così in inganno chiunque. Nella realtà l'attore somiglia molto a Tom Cruise, ma non in maniera così incredibile come in quei video diventati famosi e visti da milioni di persone.

Miles Fisher

Il profilo Instagram deeptomcruise virale grazie ai video deepfake

Nel profilo Instagram deeptomcruise Miles Fisher pubblica non solo scatti di sé in "versione originale" ma anche video nel quale si diverte a immergersi nei panni di Tom Cruise, conquistando milioni di visualizzazioni. Utenti da tutto il mondo pensavano di vedere la star di Hollywood nella vita di tutti i giorni, intento a giocare a golf, a fare shopping o mentre si diverte a fare un gioco di prestigio con una moneta o studia la realizzazione di orologi da tasca. Dietro a tutti i post pubblicati si nasconde nella realtà l'alter ego falso del divo, creato ad hoc attraverso l'intelligenza artificiale.