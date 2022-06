Jasmine Carrisi: “Il mio migliore amico è il mio ex che è diventato gay” Jasmine Carrisi e il suo migliore amico Pierangelo Greco sono stati insieme anni fa, tra Tik Tok e Instagram hanno raccontato la loro storia: “Il mio migliore amico è il mio ex che è diventato gay”.

A cura di Gaia Martino

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano, con un video pubblicato su Tik Tok ha raccontato di aver avuto una relazione con il suo attuale migliore amico, oggi gay. "Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex diventato gay" ha scritto l'influencer e cantante come testo ad un video in cui si esibisce con alcuni passi di danza. Poi ha taggato Pierangelo Greco con la frase "Amo noi". Questo video ha generato curiosità tra i fan della giovane e così entrambi hanno raccontato la loro storia.

La storia di Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, fidanzati nel 2015 oggi migliori amici

Pierangelo Greco, makeup artist e tiktoker, dopo il video pubblicato dalla sua migliore amica Jasmine Carrisi ha raccontato ai suoi follower: "Siamo stati fidanzati e lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce. Io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram. Io ho scritto a lei! Poi ci siamo fidanzati. Siamo stati forse due mesi fidanzati. Poi ci siamo lasciati e io dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi" sono le parole dette su Instagram riportate da Il Messaggero. Poi nelle ultime ore il giovane ha anche condiviso alcune foto scattate quando erano una coppia.

I video di Jasmine e Pierangelo ieri e oggi

Con un video su Tik Tok Jasmine Carrisi, lo scorso febbraio, ha mostrato le immagini del suo rapporto con Pierangelo Greco. Prima le foto mentre si baciano e camminano mano nella mano, poi le clip e le immagini mentre si truccano e divertono insieme. Le parole che si leggono sono "Io e il mio ex nel 2015" e "Io e il mio ex nel 2022". Tra i tanti commenti degli utenti che si complimentano per il bellissimo rapporto oggi, c'è anche quello del make up artist e tiktoker che ha scherzato: "Mi ha fatto un incantesimo aiuto".