La star Marvel Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton diventeranno genitori per la prima volta Tom Hiddleston e Zawe Ashton diventeranno genitori per la prima volta. L’attore noto per il suo ruolo di Loki nel Marvel Cinematic Universe e la compagna, anche lei attrice dell’universo Marvel (sarà protagonista di Captain Marvel 2), sono fidanzati da tre anni e ora sono pronti a accogliere il primo figlio.

A cura di Elisabetta Murina

Tom Hiddleston, attore noto per il suo ruolo di Loki nel Marvel Cinematic Universe, diventerà papà per la prima volta. La fidanzata Zawe Ashton, anche lei attrice nell'universo Marvel, è in dolce attesa. A confermare la notizia la futura mamma in un'interista rilasciata a Vogue. I due sono fidanzati da tre anni e si sono conosciuti quando hanno recitato insieme nella commedia Betrayaal a Broadway.

La notizia della gravidanza

A rivelare di essere incinta è stata proprio Zawe Ashton, 37 anni, protagonista di Captain Marvel 2, atteso nelle sale nel 2023. L'attrice ha confermato di essere in dolce attesa nel corso di un'intervista rilasciata a Vogue in occasione della premiere del film Mr. Malcom List, che si è tenuta a New York il 29 giungo. L'attrice si è presentata sul red carpet con un lungo abito dorato che metteva in evidenza le sue forme. Assente all'evento il fidanzato e futuro papà Tom Hiddleston. Per il momento la coppia non ha rivelato nessun altro dettaglio riguardo il bebè in arrivo.

La storia d'amore tra Tom Hiddleston e Zawe Ashton

Prima di conoscere Zawe Ashton, Tom Hiddleston è stato fidanzato con la cantante Taylor Swift. Una storia d'amore risalente al 2016 e durata solamente tre mesi, finita poi perché l'attore avrebbe voluto solcare il red carpet degli Emmy Awards insieme alla compagna, ma lei avrebbe preferito mantenere privato il loro legame.

Leggi anche Cecilia Zagarrigo incinta aspetta una bambina da Moreno Casamassima

Nel 2019 la star Marvel ha poi conosciuto la sua attuale fidanzata durante la commedia Betrayal, alla quale hanno entrambi preso parte a Broadway. Pare abbiano iniziato a frequentarsi subito dopo, anche se voci fanno sapere che sono una coppia piuttosto riservata, quasi più "distaccata" davanti ai riflettori e complice e affiatata in privata. Hanno fatto il loro debutto di coppia durante i Tony Awards nel settembre dello stesso anno e ora sono pronti ad accogliere in famiglia un nuovo mebro.