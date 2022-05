L’Eurovision Song Contest 2022 chiude col botto: per la finale oltre 6 milioni e mezzo di spettatori Gli ascolti tv di sabato 14 maggio 2022: L’Eurovision Song Contest 2022 chiude col botto e conquista la serata ascolti tv registrando oltre 6 milioni e mezzo di spettatori.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Eurovision Song Contest 2022 è stato un vero successo in Italia ed anche l'ultima serata andata in onda ieri sera, sabato 14 maggio, che ha visto la vittoria dell'Ucraina rappresentata dai Kalush Orchestra ha segnato un record. È stato un crescendo di ascolti per il Festival andato in onda, in diretta, su Rai Uno. La super finale è stata seguita da quasi 6.6 milioni di spettatori, oscurando il resto dei programmi.

L'Eurovision 2022 chiude col botto

La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 è stata seguita da ben 6.590.000 spettatori pari al 41.9% di share. Un incredibile record di ascolti tv: i dati della finale dello scorso anno, edizione nella quale vinse l'Italia con I Maneskin, segnano circa 2 milioni di spettatori in meno. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi al commento, tra artisti in gara e super ospiti hanno conquistato gli italiani dal Pala Alpitour di Torino e hanno permesso all'Eurovision 2022 di chiudere con il botto.

Seguono Canale 5 con Amici come prima, e FBI su Rai Due.

Gli ascolti tv di sabato 14 maggio

I non-amanti dell'Eurovision Song Contest hanno seguito il resto della programmazione televisiva di sabato 14 maggio 2022. Su Canale 5 è andato in onda Amici come prima, dalle 21.37 alle 23.13, ed ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 921.000 spettatori ed ha registrato il 4.7%. Su Italia 1 il film animato L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva ha intrattenuto 882.000 spettatori con il 4.6% di share. Rai3 The Informer – Tre Secondi per Sopravvivere segna 448.000 spettatori pari ad uno share del 2.5% mentre Rete4 con Don Camillo e l’onorevole Peppone ha totalizzato 989.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Il processo di Norimberga è stato seguito da 545.000 spettatori con uno share del 3.3%, Su Tv8 Dark Tide da 219.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Nove Putin – Potere senza Confini ha raccolto 258.000 spettatori davanti al video, registrando l’1.4% di share.