FantaEurovision 2022: regolamento, classifica e punti del gioco collegato all’Eurofestival Dopo il FantaSanremo, arriva anche la versione del fantasy game per l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Ecco il regolamento.

Il FantaEurovision è la competizione online in cui ogni utente può formare una squadra con i cantanti dell'Eurovision Song Contest, utilizzando la finta moneta dei saBaudi messa a disposizione e partecipando a una lega insieme ad altre squadre. Dopo il successo del FantaSanremo, anche per la kermesse musicale europea si rinnova il gioco a squadre fatto di bonus e malus assegnati in base a un dettagliatissimo regolamento. Tutte le informazioni sul gioco e sul regolamento sono disponibili sul sito ufficiale di FantaEurovision, dove bisogna anche effettuare l'iscrizione per partecipare al gioco.

La classifica del Fanta Eurovision dopo la prima serata

Ecco la classifica provvisoria del Fanta Eurovision prima della seconda semifinale:

Subwoolfer – 75 punti Kalush Orchestra – 75 punti Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – 50 punti MARO – 40 punti Ronela Hajati – 30 punti Rosa Linn – 30 punti Alvan & Ahez – 30 punti Systur – 30 punti Mahmood e Blanco – 30 punti Citi Zeni – 30 punti LUMIX ft Pia Maria – 25 punti Amanda Georgiadi Tenfjord – 25 punti S10 – 20 punti Intelligent Music Project – 15 punti Monika Liu – 10 punti Marius Bear – 10 punti Mia Dimšić – 5 punti Sheldon Riley – 0 punti Nadir Rustamli – 0 punti Jeremie Makiese – 0 punti Andromache – 0 punti Reddi – 0 punti Stefan – 0 punti The Rasmus – 0 punti Circus Mircus – 0 punti Malik Harris – 0 punti Brooke – 0 punti Michael Ben David – 0 punti Andrea – 0 punti Emma Muscat – 0 punti Vladana – 0 punti Ochman – 0 punti Sam Ryder – 0 punti We Are Domi – 0 punti WRS – 0 punti Achille Lauro – 0 punti Konstrakta – 0 punti Chanel – 0 punti Cornelia Jakobs – 0 punti LPS: -5 punti

Come funziona l'iscrizione a Eurovision: il regolamento per formare la squadra

Come ogni fantasy game, anche il FantaEurovision ha un regolamento che permette agli utenti di formare la squadra migliore. Qui il regolamento:

Ogni giocatore ha a disposizione 100 saBaudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 09 maggio 2022 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento sottostante: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere incerta, l’ultima parola spetterà alla FIF2, che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo. In casi dubbi o non espressamente regolamentati la FIF rilascerà interpretazioni ufficiali durante la settimana stessa dell’Eurovision Song Contest

I bonus e i malus della finale dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto dell’Eurovision Song Contest fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo l’Eurovision Song Contest non verrà conteggiato)

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall'artista o a eventi che lo coinvolgono da quando viene annunciato per la sua performance a quando esce di scena durante le puntate dell’Eurovision Song Contest

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo al Covid-19 o fosse impossibilitato a raggiungere Torino verrà utilizzata una esibizione di backup. In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sull’esibizione di backup

Vince chi, terminata l’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni da parte della FIF fino a lunedì 09 maggio 2022 alle ore 23.59

Il regolamento e i bonus che fanno guadagnare punti

Il sistema bonus/malus è al centro del FantaEurovision, che darà la possibilità agli artisti di raccogliere punti attraverso le loro azioni sul palco. Dalla posizione in classifica finale ai voti delle giurie, fino ai costumi sul palco e alle scenografie preparate per far saltare in piedi il pubblico accorso al PalaOlimpico. Ecco qualche esempio:

+10 Strumento musicale e/o accessorio dello strumento in fiamme o che emette scintille

+10 Scapezzolata (capezzolo in vista, il vedo non vedo non conta, +10 per ogni capezzolo)

+5 Artista indossa gli occhiali da sole

+10 Artista indossa straccali

+10 Artista balla eseguendo una coreografia inequivocabilmente associata al proprio brano (ad esempio nel 2021: valido per Daði & Gagnamagnið, non valido per Gjon’s Tears)

+10 Coristi e/o musicisti (esclusi gli artisti in gara)

+10 Ballerini (esclusi gli artisti in gara)

I malus che fanno perdere punti

