Eurovision 2022, tornano Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio su Rai1 Dopo il successo dello scorso anno a Rotterdam, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio torneranno per Eurovision 2022 a Torino. Lo dice proprio Corsi sui social.

A cura di Andrea Parrella

Alla fine saranno loro i veri conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022. La coppia Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio tornerà per il racconto della manifestazione che andrà in scena a maggio a Torino, in Italia dopo 31 anni dall'ultima volta. A darne notizia è stato proprio Corsi, che con un post Instagram ha chiamato alle armi l’amico Malgioglio, invitandolo a Torino il prossimo maggio.

Corsi e Malgioglio avevano raccontato la vittoria dei Maneskin al pubblico di Rai1, così come accadrà fra qualche mese. Aspetto interessante, vista la grande attenzione concentrata sui conduttori del prossimo Eurovision 2022, vedere l'ultima indiscrezione su Laura Pausini e Alessandro Cattelanalla guida del contest (con Mika tra i papabili). A conti fatti il pubblico generalista guarderà lo show principalmente attraverso le voci di Corsi e Malgioglio, visto che l'Eurovision resta un evento in inglese.

Il ruolo di Carolina Di Domenico a Eurovision

Un ruolo l'avrà molto probabilmente anche Carolina Di Domenico, che ha condotto l'appuntamento per lo scambio di chiavi dell'Eurovision tra Rotterdam e Torino, così come gli Allocation Draw, ovvero i sorteggi per le semifinali. La conduttrice ha raccontato Eurovision in radio e Tv per diverse edizioni e sarebbe sensato se Rai continuasse a puntare su di lei, perché no proprio sul palco del Pala Alpitour, dove prenderà vita Eurovision. Ipotesi, quest'ultima, in cui Carolina Di Domenico non aveva nascosto di sperare qualche mese fa, in questa intervista a Fanpage.

Leggi anche Bologna annunciata come città ospitante di Eurovision 2022, ma è una bufala

Gabriele Corsi col Covid, dà forfait per l'evento di apertura

Al suo fianco doveva esserci proprio Gabriele Corsi, che però è risultato positivo al Covid tre giorni fa ed ha dovuto rinunciare alla conduzione dell'evento, trasmesso da RaiPlay. Al posto del conduttore c'era Mario Acampa ad affiancare Carolina Di Domenico.