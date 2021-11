Iscriversi ad Amazon Prime durante il Black Friday conviene di più: ecco perché

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Acquistare online in occasione del Black Friday è diventato ancora più conveniente grazie ad Amazon Prime. Si tratta di un servizio offerto dal noto marketplace che dà accesso a numerosi vantaggi e servizi esclusivi per gli abbonati.

Per ricevere al più presto i propri acquisti del Venerdì Nero, è possibile iscriversi ad Amazon Prime e ottenere una prova gratuita di 30 giorni per usufruire di spedizione gratuite e rapide che avvengono in appena 1-2 giorni lavorativi, basta solo assicurarsi che i prodotti presentino l'apposito simbolo.

Questo abbonamento consente anche di approfittare di numerosi servizi extra dedicati a diversi settori come Prime Video per gli appassionati di film e serie o Prime Music per ascoltare la propria canzone preferita in ogni momento. Inoltre, è possibile accedere anche a tante offerte lampo esclusive, servizi dedicati alla lettura, ai videogiochi e all'archiviazione di foto.

Come attivare Amazon Prime gratis per 30 giorni

I nuovi utenti possono iscriversi ad Amazon Prime gratuitamente per i primi 30 giorni. Una volta terminato questo periodo di prova, sarà poi possibile decidere se sottoscrivere l'abbonamento mensile di 3,99€ o quello annuale di 36€, mentre gli studenti potranno avere un maggiore sconto grazie a Prime Student.

Per attivare la prova gratuita basta essere un nuovo utente, e quindi non essersi mai abbonati o aver provato il servizio. Iscriversi è semplice, basta collegarsi alla pagina dedicata, cliccare sul riquadro giallo a destra e creare un nuovo account. Chi è già iscritto alla piattaforma Amazon, invece, dovrà semplicemente inserire le proprie credenziali. Come ultimo step bisogna solo aggiungere una carta di credito da cui però non verranno prelevate somme di denaro: qualora non si sia soddisfatti del servizio, infatti, si potrà procedere all'annullamento.